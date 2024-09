PSG - Brest : Ousmane Dembélé est en train de chasser ses démons !

«Avec une qualité de finition supérieure, Ousmane Dembélé serait peut-être Ballon d’or». Voici ce que déclarait Julien Stéphan, entraîneur du Stade Rennais, la saison dernière. Il faut dire que les qualités intrinsèques de l’international français (51 sélections, 6 buts) ne sont plus à prouver mais que son manque de réalisme offensif, lui, alimente souvent les débats à son sujet. Samedi soir, à l’occasion de la 4e journée de Ligue 1, l’ancien joueur du FC Barcelone a cependant confirmé qu’il semblait décidé à régler la mire. Aligné sur le côté droit de l’attaque parisienne, le numéro 10 des Rouge et Bleu s’est ainsi retrouvé dans tous les bons coups, devenant finalement le grand artisan du succès obtenu par les siens (3-1).

La suite après cette publicité

5 tirs cadrés sur 7 tentatives, un doublé et un impact XXL !

Profitant d’un jeu penchant largement à droite et toujours aussi complice avec Achraf Hakimi, le Tricolore n’a cessé de faire parler sa technique pour déstabiliser la défense brestoise. Massadio Haïdara en premier lieu. Inspiré, vif et imprenable sur les premiers appuis, Dembélé a surtout brillé par sa capacité à terminer les offensives franciliennes. Longtemps frustré par un Marco Bizot décisif (24e, 35e, 38e), le Parisien ne se résignait pourtant pas. Adroit dans les derniers mètres (71% de tirs cadrés), il était logiquement récompensé juste avant la pause alors que le PSG se devait de réagir après l’ouverture du score de Romain Del Castillo sur penalty. Sur un centre parfait de Marco Asensio, le natif de Vernon inscrivait son deuxième but de la saison (1-1, 42e). Le deuxième de la tête après celui inscrit face au Havre lors de la première journée.

À lire

PSG : l’incroyable statistique d’Ousmane Dembélé

Loin d’être rassasié, Dembélé montrait encore une belle activité au retour des vestiaires. Décalé à droite, il dégainait alors une énième tentative, cette fois-ci détournée par le dernier rempart du SB29 (61e). Mais le récital était encore loin d’être terminé. Au départ de l’action, sur le but de Fabian Ruiz, auteur d’une magnifique frappe dans la lucarne brestoise (2-1, 73e), Dembélé frappait, à nouveau, sur une erreur de relance de Brendan Chardonnet. Après une frappe de Randal Kolo Muani, repoussée par Bizot, Dembélé s’offrait alors son premier doublé de la saison (3-1, 74e). Remplacé par Ibrahim Mbaye dans les derniers instants (80e) et logiquement ovationné par le public parisien, le numéro 10 parisien, élu homme du match par la rédaction FM, savourait forcément au coup de sifflet final.

La suite après cette publicité

«Un Dembélé référence cette saison ? Référence, je ne sais pas, mais j’espère faire de bons matches, être régulier, et que le PSG gagne. C’était important de gagner parce que les autres ont gagné. On se devait d’être leader à la fin de cette journée et bien se préparer pour la Ligue des Champions. Maintenant, il y a huit matches excitants qui nous attendent», confiait Dembouz. Une prestation également saluée par son entraîneur, Luis Enrique. «On sent qu’il est heureux, plus confiant qu’avant. Mais pas seulement lui, Fabian aussi, il peut marquer en sélection et avec le PSG. On est très content pour chacun d’entre eux. Ce que j’ai dit à Dembélé ? “Tu as marqué 2 buts ? Vraiment?” (rires). Non, je suis très content», plaisantait l’Espagnol au micro de DAZN avant d’en remettre une couche en conférence de presse.

L’heure du déclic ?

«Je suis un admirateur d’Ousmane Dembélé. En tant que spectateur, si je dois payer une place au stade pour aller voir des joueurs comme Ousmane, je paie direct». Des éloges également formulés par les principales victimes du soir. De passage en zone mixte, Kenny Lala reconnaissait, à ce titre, la très grande performance de l’ancien Barcelonais. «Dembélé ? Il a été le plus en forme ce soir on n’a moins vu Barcola mais c’est vrai que c’est dur», confiait de son côté Mathias Pereira Lage alors que Brendan Chardonnet lui décernait, quant à lui, le titre d’«homme du match». Interrogé au sujet de la performance de son coéquipier, Kang-In Lee ne cachait pas non plus son admiration. Auteur de trois buts et trois passes décisives avec le PSG depuis le début de la saison et au sortir d’une trêve internationale aboutie (impliqué sur les deux buts contre la Belgique), Ousmane Dembélé semble, quoi qu’il en soit, trouver cette efficacité tant espérée par les différents observateurs/supporters au cours des derniers mois.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 12 4 13 4 0 0 16 3 12 Brest 3 4 -4 1 0 3 6 10

«Plus tenter en club et en sélection ? On me dit que je suis trop généreux et que je cherche toujours à faire la passe. On me rabâche tout le temps qu’il faut tenter ma chance, que ce soit (Luis Enrique) au PSG ou mes coéquipiers. J’ai décidé de tenter ma chance. Cette saison, je vais essayer de tenter encore plus ma chance et d’être un peu plus personnel», avait d’ailleurs avoué l’intéressé après la victoire des Bleus contre les Diables Rouges. Et d’ajouter : «Luis Enrique me le rabâche tout le temps. Cette saison, on fait beaucoup d’exercices de finition et il me dit toujours de cadrer, de prendre ma chance mais de surtout cadrer. Même si c’est contré, il y a un coéquipier qui peut la toucher et marquer. Chaque entraînement, j’essaie de travailler cela. Surtout, sur les dribbles, j’en dribble un, deux, je manque de fraîcheur sur la frappe et mon corps se lève un peu, c’est pour cela que, souvent, je ne cadre pas. Alterner temps forts et faibles ? Oui, et pas tout le temps dribbler, surtout sur les occasions à gauche, fermées au deuxième poteau. Le coach me dit de travailler sur cela et j’essaie de le faire». Un travail qui semble, aujourd’hui, payer. Pour le plus grand bonheur des pensionnaires du Parc des Princes et de son entraîneur, qui plus est avant l’entrée en lice du PSG en Ligue des champions mercredi contre Gérone au Parc des Princes (21h).