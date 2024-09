PSG - Brest : les notes du match

Pour cette première saison parisienne post-Mbappé, on aimerait se précipiter sur la dernière page de l’histoire, mais elle reste à écrire. Rien ne garantit que les hommes de Luis Enrique triompheront sur tous les tableaux en juin prochain, loin de là, mais en ce début de saison, les vents sont plutôt porteurs du côté de Paris, et ce ne sont pas les Pirates brestois, passés par-dessus bord ce soir, qui affirmeront le contraire. À l’aube de recevoir Girona en Ligue des Champions, mercredi (21h00), les Rouge et Bleus continuent de surfer sur cette vague de bonheur, et de buts. 4 contre Le Havre, 6 face à Montpellier, 3 au LOSC, et donc 3 face à Brest, avec à la clé un succès 3-1.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 12 4 13 4 0 0 16 3 12 Brest 3 4 -4 1 0 3 6 10

Comme souvent depuis le début de saison, les Parisiens n’avaient pas non plus le temps pour un round d’observation ce soir. Du rythme d’entrée, des circuits de passe, de l’affinité technique, mais néanmoins, il aura fallu patienter avant avoir de voir le Parc vrombir sur un but de leur équipe. Pourtant, ils auraient pu éteindre les espoirs brestois en 15 minutes chrono. D’abord dès la 7e minute de jeu, avec une frappe de Nuno Mendes repoussée par Bizot, puis à nouveau deux minutes plus tard, avec un Asensio à un cheveu de marquer, et encore avec Joao Neves, dont la frappe trop prévisible, après un premier numéro de Dembélé, était finalement détournée par le portier néerlandais.

Un Dembélé taille patron

Finalement, cette première longue séquence parisienne précédait un premier temps fort des Bretons, très justes avec le ballon, et récompensés avec ce penalty concédé par Nuno Mendes pour une faute sur Ajorque. Romain Del Castillo le transformait (27e), mais Paris réagissait rapidement. Dembélé butait d’abord sur Bizot (34e), lequel réalisait quelques secondes plus tard un arrêt héroïque devant Asensio (36e). Mais il s’inclinait finalement devant Dembélé juste avant la pause. Sur un centre d’Asensio, le champion du monde plaçait un coup de tête, comme face au Havre, pour égaliser (42e).

Au retour des vestiaires, Paris ne levait pas le pied et confisquait le ballon à Brest. Les moments de chaleurs s’intensifiaient devant le but de Bizot, avec un Dembélé intenable, mais écœuré par le Batave. Finalement, la lumière venait de Fabian Ruiz, bien servi par Hakimi à l’entrée de la surface et auteur d’un pétard sous la barre (73e, 2-1). Dans le prolongement, Dembélé flairait le bon coup et inscrivait un doublé pour parachever une performance taille patron. Un début de saison annonciateur de lendemains dorés, ou un simple feu de paille pour Paris ? L’avenir nous le dira, mais en attendant, le club de la capitale fait un 4/4 en Ligue 1, et avec la manière.

L’Homme du match

- Ousmane Dembélé (9) : épinglé pour sa fâcheuse habitude à se montrer maladroit dans le dernier geste, l’ailier parisien a fourni une belle réponse à ses détracteurs au Parc des Princes. Dans la lignée de sa performance avec les Bleus, le Français a énormément insisté sur son côté droit. Son explosivité et ses coups de reins ont donné des maux de tête à Haïdara. Imprévisible, à l’aise balle au pied et capable de s’emmener le cuir pour enrouler du pied gauche, Dembélé a longtemps buté sur Bizot avant de trouver la faille… de la tête, sur un service d’Asensio (42e). Atout majeur de l’attaque parisienne, il s’est offert un doublé en reprenant un ballon qui rôdait dans la surface brestoise. Entre-temps, il est également impliqué sur le second but parisien à l’image de sa passe pour Hakimi dans la profondeur. Remplacé par Ibrahim Mbaye (80e).

Paris Saint-Germain

- Donnarumma (5) : finalement bien présent dans le onze de départ, l’Italien a vécu un début de partie plutôt tranquille avant de s’incliner sur penalty devant Del Castillo, pris à contre-pied par le meneur de jeu brestois (29e) avant de s’employer sur une frappe puissante de Camara dans un angle fermé (45e). En seconde période, il n’a pas eu besoin de sortir le grand jeu.

- Hakimi (7) : comme à l’accoutumée, le latéral parisien, qui héritait du brassard en l’absence de Marquinhos, a mouillé le maillot pour proposer offensivement et ses partenaires ne se sont pas gênés pour le rechercher. Il faut dire que son entente avec Dembélé lui a offert de belles situations de centres. Ses qualités athlétiques lui ont également permis de revenir prêter main forte à ses centraux, à l’image de son retour décisif sur Sima alors que le Marocain accusait plusieurs mètres de retard sur son homologue brestois. Toujours aussi volontaire dans son couloir au retour des vestiaires, il trouve facilement Ruiz aux abords de la surface bretonne sur le deuxième but parisien.

- Skriniar (5) : gêné par les déplacements et la vitesse de Sima, le Slovaque a eu besoin de quelques minutes pour entrer dans son match. Il est ensuite monté en puissance et s’est illustré par sa capacité à couvrir les espaces laissés par Hakimi quand celui-ci montait aux avant-postes.

- Beraldo (5) : plus en difficulté avant la pause, l’international brésilien, préféré à Marquinhos en défense centrale, a dégagé un peu plus de sérénité lors du second acte. Plus rigoureux dans son placement pour gérer les déplacements d’Ajorque puis Baldé, on l’a vu également très propre à la relance (95% de passes réussies).

- Nuno Mendes (4) : préféré à Hernandez, le latéral gauche du PSG a été le premier à se mettre en évidence, sa frappe du pied gauche dans un angle fermé étant repoussée par Bizot (6e). Offensivement, le Lusitanien a appliqué le plan de jeu de son coach à merveille en exploitant sa pointe de vitesse pour vite se projeter aux avant-postes. Mais défensivement, le Portugais s’est loupé. En retard sur Ajorque, le Parisien a commis une faute aussi grossière qu’évitable sur l’attaquant breton (27e). Plus discipliné en seconde période, il est remplacé par Willian Pacho (63e), bon dans le placement et juste dans ses choix à la relance.

- Joao Neves (5,5) : positionné dans un rôle de sentinelle, le Portugais a fait preuve d’une grosse débauche d’énergie, n’hésitant pas à permuter avec Ruiz pour apporter le surnombre dans le camp adverse sur les phases de possession parisiennes, quitte à se mettre en position de tir (12e). Alternant les va-et-vient dans sa zone, il a toutefois donné l’impression de se chercher au milieu de terrain sur certaines séquences. En seconde période, il a rectifié le tir en se montrant plus à son avantage dans l’utilisation du cuir. Remplacé par Senny Mayulu (80e).

- Ruiz (6,5) : éblouissant avec l’Espagne à l’occasion de la trêve internationale de septembre, l’Ibère avait à cœur de profiter de la blessure de Zaïre-Emery pour marquer des points dans l’entrejeu. Grâce à un placement très haut sur le terrain et une agressivité louable, le milieu de terrain espagnol a récupéré de nombreux ballons dans le camp brestois. Engagé à la récupération, le Parisien a également été juste dans ses transmissions, malgré un jeu parfois trop neutre sur certaines séquences. Symbole d’un joueur en pleine confiance, le Parisien a fait parler la poudre en nettoyant la lucarne de Bizot d’un sublime enroulé du gauche (73e).

- Lee (6,5) : sans doute le joueur le plus pertinent dans l’utilisation du ballon parmi les milieux parisiens au Parc des Princes. Présent dans l’entrejeu en l’absence de Vitinha, le Coréen a géré le tempo sans forcer. À l’aise entre les lignes, il n’a eu aucun mal à trouver ses partenaires sur une passe ou au moyen d’une montée de balle autoritaire. En outre, il a été précieux dans la construction du jeu.

- Dembélé (9) : voir ci-dessous.

- Barcola (4) : en jambes avec l’équipe de France, l’ailier parisien a marqué le pas au Parc des Princes. Effacé par rapport à un Dembélé grandement sollicité, l’ancien Lyonnais a donné l’impression d’être en marge du collectif parisien pendant plus d’une mi-temps. Maladroit techniquement et plutôt bien surveillé par l’arrière-garde brestoise, il n’a pas été en mesure de créer de réelles différences. On notera toutefois son implication sur le but parisien avec cette passe pour Asensio. En dedans lors du premier acte, Barcola a osé un peu plus en seconde période sans parvenir à ses fins. Remplacé par Désiré Doué (63e), qui a tenté quelques déboulés sur l’aile gauche. C’est d’ailleurs lui qui lance en profondeur Kolo Muani sur le deuxième but parisien.

- Asensio (5) : aligné en pointe dans un rôle de faux numéro 9, l’Espagnol s’est distingué par sa capacité à libérer l’espace à ses ailiers grâce à ses décrochages. Aux avant-postes, la réussite lui a cependant fait défaut. Un poil trop court pour reprendre un centre à ras de terre d’Hakimi (8e), il voit ensuite sa reprise s’envoler au-dessus du cadre de Bizot avant de perdre à nouveau son face-à-face avec le portier néerlandais. Il est toutefois à l’origine du centre qui trouve la tête de Dembélé pour le but égalisateur (44e). Pas assez tueur devant le but, il est remplacé par Randal Kolo Muani (70e), dont la frappe repoussée par Bizot a profité à Dembélé (74e).

Brest

- Bizot (4) : le gardien néerlandais a eu du travail en ce samedi soir. Il commence sa rencontre en stoppant sur sa ligne la frappe de Nuno Mendes (7e). Il se manque quelque peu son intervention sur le centre de Hakimi (12e), puis se couche rapidement sur la frappe de João Neves (13e). Après la frappe sans danger de Dembélé (25e), il s’envole sur la tentative lointaine du Français (35e). Il réalise un gros arrêt sur la tentative d’Asensio (37e), trouvé dans la surface par Hakimi, même si le tir de l’Espagnol est trop axial. Il s’incline finalement en fin de première période sur une tête de Dembélé (42e). Il s’interpose encore face à lui (61e), cette fois-ci, sur sa frappe enroulée. Il est ensuite battu à deux reprises en 80 secondes par Fabian Ruiz, sur une magnifique frappe (74e), puis encore une fois par Ousmane Dembélé (76e).

- Lala (6) : l’ancien Strasbourgeois avait un client en forme face à lui, puisqu’il s’agissait de Bradley Barcola. Mais pas de quoi le déranger plus que cela qu’il a été auteur de 45 premières minutes consistances contre l’international français. Devant, en revanche, il n’est pas monté comme il a l’habitude de le faire.

- Charbonnet (4,5) : si le capitaine brestois a longtemps tenu la baraque pour empêcher son équipe de chavirer, remportant de nombreux duels dans sa surface, il est fautif sur le troisième but du PSG (74e) puisque sa passe est intercepté par João Neves. Sanctionné d’un carton jaune pour son tampon sur Dembélé (59e).

- Le Cardinal (5,5) : pas mal de dégagements et de tirs bloqués pour le compère de Charbonnet en défense central. Malgré les trois buts concédés, il n’est pas à imputer et a été auteur d’une prestation

- Haidara (3,5) : il s’agissait du premier match sous le maillot brestois pour le Malien, arrivé en prêt de Lens. Globalement en difficulté face aux montées de Hakimi et aux dribbles et aux changements de direction de Dembélé, il a par moment utilisé son bagage physique afin de l’empêcher de passer, en vain. Sur l’égalisation parisienne, il n’est pas assez proche d’Ousmane Dembélé (42e).

- Fernandes (5) : dans un registre plus défensif, le Suisse a été bon surtout dans la récupération du ballon (sept au total), pour sa première avec Brest. Il aurait pu néanmoins faire mieux dans l’utilisation du ballon, puisqu’il s’est souvent précipité dans ses passes pour trouver ses partenaires. Remplacé par Ibrahim Salah (80e).

- Camara (6) : le milieu de terrain brestois a été précieux dans les ressortis de balles de son équipe, avec toujours le geste juste pour trouver ses coéquipiers disponibles et orienter le jeu. Il s’est également déployé défensivement pour empêcher les milieux du PSG de briller. Moins présent que d’habitude offensivement, il tente tout de même sa chance à la fin du premier acte, mais sa frappe est stoppée par Donnarumma (45e). En deuxième période, son équipe a beaucoup plus subi et lui a été peu en vue. Averi pour une faute sur Nuno Mendes (39e). Remplacé par Jonas Martin (80e).

- Magnetti (4,5) : l’ancien de Bastia a fait preuve de combativité en début de rencontre avant de baisser en régime. Fautif sur l’égalisation pour le PSG, puisque c’est sa passe qui est intercepté par Barcola, il a également perdu de nombreux ballons (13 au total).

- Del Castillo (6,5) : c’est sur son centre venu du côté gauche que Nuno Mendes accroche Ajorque et provoque le penalty. L’ailier droit breton prend Donnarumma à contre-pied pour l’ouverture du score (29e). En jambes, il n’a pas hésité à faire les efforts sur le plan défensif. Il est moins en vue en seconde période, malgré quelques récupérations de balle qui ont amené des attaques mal exploitées. Remplacé par Kamory Doumbia (68e).

- Sima (3) : contrairement à la plupart de ses coéquipiers, le Sénégalais a fait les choses à l’envers dans cette rencontre, avec beaucoup de déchet technique, notamment sur ses prises de mal ratées. En deuxième période, il est transparent jusqu’à sa sortie. Remplacé par Mathias Pereira-Lage (57e).

- Ajorque (4) : le Réunionnais est souvent redescendu pour participer aux remontées de balle brestoises. Sur plusieurs séquences, il met en difficulté Beraldo par son jeu dos au but. Accroché par Nuno Mendes dans la surface, il permet à son équipe d’avoir un penalty, transformé par Del Castillo. Il a aussi été présent pour dégager le danger de la tête sur les corners adverses. Néanmoins, le rôle premier d’un avant-centre reste de se procurer des occasions, chose qu’il n’a pas réussi à faire dans cette rencontre (aucun tir). Averti pour un tacle en retard sur Lucas Beraldo (49e). Remplacé par Mama Baldé (68e).