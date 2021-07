JO : Sylvain Ripoll revient sur les difficultés liées à sa liste

La sélection française convoquée a débuté ce lundi son stage de préparation pour le tournoi de football des Jeux Olympiques de Tokyo à partir du 22 juillet. Pour sa première conférence de presse du rassemblement, le sélectionneur de l'équipe olympique Sylvain Ripoll est revenu sur les complexités auxquelles il a dû faire face pour réaliser la liste, notamment le refus de plusieurs clubs de libérer leurs joueurs. «Cette période avant la liste a été assez compliquée. Je suis passé à autre chose. Ce qui m’intéresse, c’est ce qui arrive, ce projet qu’on aborde avec fraicheur et enthousiasme vers le challenge qui est le nôtre [...] Ça a été compliqué, agaçant, frustrant. Il faut basculer sur un autre mode. Participer aux JO, c’est quelque chose de magique et d’exceptionnel. On va y aller dans cet état d’esprit.»

L'entraîneur de l'Équipe de France espoirs a également réagi à la sélection des trois joueurs de plus de 23 ans : «Quand vous prenez une liste avec trois joueurs de plus de 23 ans, vous les choisissez avec beaucoup de minutie et de réflexion. Je suis très content de les avoir parmi nous, au-delà de leur compétence footballistique, ce sont des supers mentalités et qui ont été très clairs sur leurs intentions d’y participer, l'envie de transmettre et de fédérer. Ils seront moteurs pour notre groupe.»

La liste complète de l'Équipe de France pour les Jeux Olympiques de Tokyo