Bundesliga : Dortmund s’impose contre Leipzig et se donne un peu d’air

Un match plus important qu’il n’y paraît. Si du côté du Borussia Dortmund, une victoire était impérative pour rester dans la course à l’Europe, pour le RB Leipzig en revanche, l’emporter aujourd’hui permettrait au club de maintenir la pression sur le Bayern Munich. Mais ce soir, c’est bien Dortmund qui s’est finalement imposé (2-1). Après une entame de match peu animée, Benjamin Sesko plaçait une frappe sous la barre et venait ouvrir le score pour Leipzig (27e, 0-1). Le BVB a répondu immédiatement avec l’égalisation de la tête de Maximilian Beier (30e, 1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Leipzig 20 9 +10 6 2 1 15 5 5 Dortmund 16 9 +2 5 1 3 17 15

Au retour des vestiaires, les "Jaunes et Noirs" ont mis plus d’intensité. En témoigne, les 60% de possession en seconde période pour le Borussia. Serhou Guirassy a ensuite conclu la bonne phase de son équipe avec un but (65e, 2-1). En fin de partie, Brandt (72e) et Beier (74e) ne seront pas très loin d’alourdir le score, mais sans succès. A l’issue du match, les hommes de Marco Rose restent deuxièmes de Bundesliga avec 20 points. De son côté, Dortmund s’adjuge la 5e position au classement avec 16 points.