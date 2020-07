Le PSG ne se fait plus trop d'illusions pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Demain soir, le Paris Saint-Germain affrontera l’Olympique Lyonnais en finale de la Coupe de la Ligue BKT au Stade de France. Une rencontre à fort enjeu pour les deux équipes. Les Rhodaniens chercheront à valider une qualification en Coupe d’Europe, tandis que les Franciliens disputeront leur dernier match officiel (ils joueront Sochaux en amical le 5 août prochain) avant le choc de Ligue des Champions contre l’Atalanta (12 août). Mais demain, Paris va devoir faire sans Kylian Mbappé.

Blessé à la cheville face à Saint-Etienne la semaine dernière, l’attaquant français sera tenu éloigné des terrains pendant trois semaines. Un énorme coup dur pour le joueur mais aussi pour le club de la capitale. « Sans Kylian demain, ça aura une influence très grande pour nous, mais on veut trouver la solution et on va la trouver », a confié Thomas Tuchel ce jeudi en conférence de presse. Obligé de composer sans son numéro 7 face aux Gones, l’Allemand a avoué qu’il ne s’attendait pas non plus à l’avoir sous la main pour le quart de finale de Ligue des Champions face à l’Atalanta, même s’il garde un tout petit espoir.

Personne lèvera le pied demain

« Oui toujours, mais ça va être très très court, c’est clair. Je n’ai rien d’autre à dire. Ça va être très court. Chaque jour compte pour faire peut-être un miracle. » Un optimisme tempéré que l’on retrouve également chez Marco Verratti. « On était très déçus. Quand on a gagné (face à l’ASSE), on avait une pensée pour lui. Tous ceux qui jouent au foot ont des blessures. Un joueur comme Kylian est titulaire dans n’importe quelle équipe, il nous manquera. C’est un garçon incroyable, toujours avec le sourire. Il va travailler plus pour chercher à revenir le plus rapidement possible. Il est tranquille et travaille pour revenir le plus tôt possible. »

Également présent en conférence de presse, Verratti en a aussi profité pour répondre à un débat né après la blessure de Mbappé. Le PSG doit-il aligner toutes ses stars face à l'OL ou les préserver en vue du match contre l'Atalanta ? Pour le milieu de terrain italien, la réponse est vite trouvée. « On joue au foot, les blessures, ça peut arriver. C’est normal, surtout avec ces quatre mois d’arrêt. On avait jamais vécu ça. Personne a peur, personne lèvera le pied. On joue un trophée. Tout le monde voudra être à 100%. Tous les joueurs donneront leur maximum pour remporter cette finale contre une grande équipe. » C’est dit !