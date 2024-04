La drôle de demande des supporters du Benfica à l’agent de Viktor Gyokeres

Viktor Gyokeres se sent bien au Portugal et plus particulièrement à Lisbonne. Le numéro 9 du Sporting réalise une saison exceptionnelle avec 36 réalisations en 42 matchs pour sa première saison en Lusitanie. Alors que le Suédois est l’objet de toutes les convoitises, même des plus grands clubs européens, son agent a reçu d’autres propositions, de la part des supporters du club rival : Benfica.

Hasan Cetinkaya, l’agent de Viktor Gyokeres, était présent à Alvalade pour assister au derby entre le Sporting et Benfica (2-1) ce week-end. Il a assisté lors de ce match à une scène cocasse. « Les gens viennent me voir dans la rue et parlent beaucoup de lui. Les fans du Sporting me disent : "s’il te plaît, ne le laisse pas partir, garde-le au Sporting pendant encore un an", mais les fans de Benfica me parlent aussi. Les fans me demandent : "vends nous Gyokeres, vends le joueur, s’il te plaît" » a-t-il raconté en souriant à A Bola. Son prix devrait refroidir les Lisboètes. Le Suédois de 25 ans a une valeur marchande de 55 millions d’euros selon le site Transfermarkt.