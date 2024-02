Sporting CP : le phénomène Viktor Gyökeres écrase tout sur son passage !

Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinicius Junior, Harry Kane… Chaque jour, ces noms ne cessent d’être cités sur la planète football que ce soit pour leur performance XXL sur les terrains ou pour leur avenir, enflammant toujours autant les débats. Loin de cette agitation perpétuelle et bien moins médiatisé que ses compères, Viktor Gyökeres (25 ans) réalise, pourtant, une saison extraordinaire sous les couleurs du Sporting CP. À la pointe du dispositif dirigé par Rúben Amorim, un temps annoncé au PSG, l’international suédois (19 sélections, 5 buts) totalise, aujourd’hui, 28 buts et 11 passes décisives en 30 matches toutes compétitions confondues. Des statistiques déroutantes pour le natif de Stockholm, une nouvelle fois décisif, jeudi soir, contre les Young Boys (3-1) à l’occasion des 16es de finale aller de la Ligue Europa.

Une explosion relativement tardive

Titulaire indiscutable au sein de la formation lisboète, celui qui voit son contrat courir jusqu’en juin 2028 poursuit ainsi sur sa lancée du dernier exercice où il avait d’ores et déjà brillé sous les couleurs de Coventry. Prêté par Brighton à cette époque - qui l’avait recruté en janvier 2018 - le droitier d’1m87 avait tout simplement porté à lui seul les Sky Blues, inscrivant 22 buts et délivrant 12 offrandes en 50 matches toutes compétitions confondues. Récompensé à plusieurs reprises du titre de meilleur joueur du mois en Championship, l’avant-centre formé à Brommapojkarna, un des meilleurs clubs formateurs du pays qui a révélé John Guidetti (ex-Manchester City), Albin Ekdal (ex-Juventus) et Dejan Kulusevski (Tottenham), rejoignait finalement les Verdes e Brancos en juillet dernier. L’occasion pour lui de franchir un nouveau cap dans sa jeune carrière. Un choix plus que jamais payant au regard du rendement actuel du numéro 9 des Leões.

Recruté pour 21 millions d’euros le 13 juillet 2023, Gyökeres terrorise ainsi les défenses portugaises, week-end après week-end. Aussi efficace en championnat (16 buts et 7 passes décisives) que sur la scène européenne (4 réalisations et 1 assist en 6 matches de C3) - sans oublier ses performances remarquées lors de l’Allianz Cup (3 buts) et de la Taça de Portugal (5 buts et 3 offrandes en 3 matches) - le joueur passé par Brighton, le FC St. Pauli ou encore Swansea City explose (enfin) au plus haut niveau. Un avènement relativement tardif au regard d’autres profils européens (Haaland, Mbappé) mais tout aussi impressionnant. Interrogé au sujet de sa star, Rúben Amorim, qui peut craindre un nouvel exode à 240 M€, confirmait d’ailleurs les très hautes ambitions de son protégé pour les mois à venir. «Il a très envie de continuer à marquer et il aura encore beaucoup de matches pour le faire».

La Premier League lui fait les yeux doux

Véritable "tracteur" sur le terrain selon la presse portugaise, Viktor Gyökeres n’est pas appelé ainsi par sa lenteur, mais par une puissance physique impressionnante (1m87 pour 86 kilos) qui en fait un attaquant difficile à manœuvrer dans les duels pour les défenseurs. Véritable assassin dans la surface adverse, il porte cette connotation jusqu’au bout avec une célébration où il mime un masque en référence à Hannibal Lecter. «Je crois que la célébration est pour le personnage du film (Hannibal). Il mange les gens et Viktor détruit les défenses», a notamment expliqué dernièrement son ancien coéquipier à Coventry Josh Eccles. Reste désormais une interrogation centrale : combien de temps le Sporting CP va pouvoir profiter de son serial-buteur scandinave, estimé à 45 millions d’euros selon le site spécialisé Transfermarkt.

Pisté par Chelsea lors du dernier mercato hivernal, le Suédois de 25 ans est également cité du côté d’Arsenal. Si la Premier League manifeste aujourd’hui un intérêt pour le buteur qui dispose également de la nationalité hongroise, nul doute que d’autres écuries européennes devraient frapper à la porte de la formation lisboète dans les semaines à venir. En attendant, Rúben Amorim a lui d’ores et déjà prévenu la concurrence en décembre dernier. «Gyökeres a une clause libératoire à 100 millions d’euros, il ne partirait en janvier que s’ils payent cette somme». Relancé, ce jeudi, au sujet de l’avenir de son protégé et des nombreux intérêts, le technicien portugais préférait cette fois-ci manier l’ironie face aux journalistes. «Je dirais à ces clubs que (Simon) Banza a joué moins de matches et qu’il a presque autant marqué que lui. Ils pourraient donc s’intéresser à Banza qui en plus est moins cher». Avant d’en savoir plus sur son futur, Viktor Gyökeres n’a lui qu’une idée en tête : empiler les buts.