Le Sporting CP craint un nouvel exode à 240 M€ !

Le Sporting CP peut souffler un grand coup. Malgré pas mal de rumeurs et de convoitises pour certains éléments majeurs de son effectif, aucune offre concrète n’est parvenue sur le bureau de la direction. A Bola relate pourtant que jusqu’au dernier moment, il y a eu la crainte de voir arriver une proposition impossible à refuser, parce que le montant aurait correspondu à la clause libératoire du joueur convoité. Cette crainte s’est justement transformée en force aux yeux des potentiels courtisans.

Le mercato a maintenant fermé ses portes et Gonçalo Inácio, Ousmane Diomande et Viktor Gyökeres sont toujours des Leões. Plus tôt durant le mercato et à travers différentes prises de renseignements, la direction a toujours signifié qu’elle ne négocierait pas en dessous des clauses libératoires. Il aurait donc fallu dépenser une fortune pour attirer les éléments cités plus haut. Les Lisboètes peuvent remercier le PSG sur ce coup. Le transfert de Manuel Ugarte a permis de remettre les comptes à flots et d’être particulièrement offensif l’été dernier.

Avec la vente à 60 M€ de l’Uruguayen, le Sporting avait de quoi voir venir et s’est offert les deux recrues les plus chères de son histoire : Viktor Gyökeres, acheté 20 M€ à Coventry, et Morten Hjulmand, 18 M€ à Lecce. Deux transferts qui s’avèrent être très rentables. Le Suédois en est déjà à 24 buts en 27 matchs toutes compétitions confondues, tandis que le milieu de terrain défensif danois s’est rapidement imposé dans le onze de départ. Ils sont tous les deux à l’origine de la très belle saison du club, actuel leader de la Liga, un point devant Benfica et 4 sur Porto.

Le club portugais n’est donc pas dans le besoin de vendre. En revanche, si le mercato d’hiver a été plutôt calme, il faudra s’attendre à être attaqué cet été. Et pour la troisième fois de suite, le mercato estival devrait signifier plus de 100 M€ de ventes (126 M€ en 2022 - record du club -, 123 M€ en 2023). Inácio, Diomande et Gyökeres possèdent respectivement des clauses libératoires de 60, 80 et 100 M€, et ils sont tous courtisés. Les Verdes e Brancos s’attendent déjà à exploser leur record.

Formé au club, Gonçalo Inácio (22 ans), sous contrat jusqu’en 2027, est particulièrement apprécié par Arsenal. Son nom est aussi revenu du côté du Real Madrid. Pour l’autre défenseur de la charnière centrale, Ousmane Diomandé (20 ans, contrat jusqu’en 2027)), c’est Newcastle qui a commencé à avancer ses pions, lui qui a été recruté il y a un an à Midtjylland pour 7,5 M€. Enfin pour Viktor Gyökeres (25 ans, contrat jusqu’en 2028), on ne compte plus les équipes intéressées, Chelsea et Arsenal en premier lieu. Mais il faudra payer le prix fort…