Le Sporting CP se frotte les mains avec son buteur à 100 M€

Zlatan Ibrahimovic à la retraite, le football suédois peut se targuer de sortir de grands attaquants pour les années à venir. Outre Alexander Isak qui brille avec Newcastle, Viktor Gyökeres n’est pas en reste. Attaquant suédois de 25 ans formé du côté de l’IF Brommapojkarna, un des meilleurs clubs formateurs du pays qui a révélé John Guidetti (ex-Manchester City), Albin Ekdal (ex-Juventus) et Dejan Kulusevski (Tottenham), le droitier a fait le grand saut en 2018 du côté de Brighton. Au sein d’une équipe qui n’était qu’à ses prémices en Premier League, Viktor Gyökeres n’aura pas vraiment sa chance en trois ans (8 matches disputés, 1 but et 1 offrande) et connaîtra des prêts réussis (FC St Pauli et Coventry City) ou moins réussis (Swansea City). Un parcours qui a connu un frein, mais qui s’est accéléré en Championship avec Coventry City.

Après six mois intéressants en prêt où il a contribué au maintien de son équipe, il a confirmé la saison suivante (2021/2022) en livrant un exercice probant (18 buts et 5 offrandes en 47 rencontres). Aidant son équipe à jouer les premiers rôles avec un début de saison canon, il connaîtra une deuxième partie de saison plus compliquée comme sa formation qui terminera en milieu de tableau. Resté à Coventry à l’été 2022 malgré des intérêts forts de plusieurs clubs de Premier League, Viktor Gyökeres est resté et bien lui en a pris. Encore plus fort avec Coventry City, il a inscrit 22 buts et délivré 12 offrandes en 50 matches, qualifiant son équipe en finale de play-offs (5e de la saison régulière). Bien que passeur décisif contre Luton Town (1-1), il n’a pas pu empêcher la défaite des siens aux tirs au but (6-5) malgré le fait qu’il avait transformé son tir. Une saison pleine au final pour Viktor Gyökeres qui l’a convaincu à 25 ans de faire le grand saut vers un club plus prestigieux. Everton et Brighton étaient sur le coup, mais il a finalement opté pour une autre destination …

Des débuts canons au Portugal

Direction alors le Sporting CP pour un transfert de 20 millions d’euros hors bonus qui représente l’achat le plus élevé de l’histoire du club de Lisbonne. Un pari osé de la part des Leões avec une indemnité aussi élevée pour un joueur qui n’avait alors même pas disputé 10 matches dans une première division dans sa carrière. Fier de cette nouvelle étape dans sa carrière, Viktor Gyökeres qui a signé jusqu’en juin 2028 se félicitait de cette collaboration. «C’est un sentiment fantastique, j’attendais ça et c’est super d’avoir tout bouclé et d’être enfin là. Je suis très heureux. Plusieurs grands joueurs sont passés par ici et le Sporting CP produit beaucoup de bons joueurs. Le Club a beaucoup d’histoire et quand j’ai découvert l’intérêt, le choix a été facile. J’avais d’autres options, mais je sentais que le Sporting CP était l’équipe qui s’intéressait le plus à moi et quand quelqu’un te veut, cela signifie qu’il te veut vraiment et qu’il prendra soin de toi. C’était la meilleure option. J’essaie d’attaquer et d’aller vers le but autant que je peux lorsque je reçois le ballon. De plus, j’essaie de créer de bonnes opportunités aussi pour mes collègues» a-t-il lâché pour Sporting TV.

Heureux de vivre cette nouvelle aventure, Viktor Gyökeres n’a pas chômé depuis qu’il a posé ses valises dans la capitale portugaise. Débutant par un doublé contre Vizela (3-2), il est tout simplement étincelant sur le front de l’attaque du Sporting CP. Excellent buteur, mais également très utile dans le jeu, il affole les compteurs avec 17 buts et 8 offrandes en 20 matches depuis le début de la saison. En championnat, il compte d’ailleurs 10 réalisations en 13 matches et seul l’ancien Lensois désormais à Braga, Simon Banza, fait mieux. Il est aussi le meilleur passeur avec ses 5 offrandes à égalité avec Ricardo Gomes (Estoril Praia). Meilleur joueur du championnat lors des mois d’octobre et de novembre, il poursuit sur sa belle lignée en décembre. Auteur d’un doublé contre Gil Vicente (3-1), il a crevé l’écran hier contre le FC Porto (2-0) en inscrivant un but et en délivrant une offrande. Conséquence, le Sporting CP a repris la tête du championnat avec un point d’avance sur le rival historique Benfica.

Une clause à 100 M€ et les plus grands sur les rangs

Véritable "tracteur" sur le terrain selon la presse portugaise, Viktor Gyökeres n’est pas appelé ainsi par sa lenteur, mais par une puissance physique impressionnante (1m87 pour 86 kilos) qui en fait un attaquant difficile à manœuvrer dans les duels pour les défenseurs. Véritable assassin dans la surface adverse, il porte cette connotation jusqu’au bout avec une célébration où il mime un masque en référence à Hannibal Lecter. «Je crois que la célébration est pour le personnage du film (Hannibal). Il mange les gens et Viktor détruit les défenses» a notamment expliqué son ancien coéquipier à Coventry Josh Eccles. Pepe qui a vécu une sale soirée contre le Sporting CP hier, se retrouvant notamment expulsé, aura vécu un véritable calvaire contre l’attaquant suédois. Gratifié d’un 8/10 par A Bola, il a été logiquement élu homme du match : «à la 90e+2', toujours avec de l’essence dans le réservoir, dernier sursaut de puissance. Il laisse Pepe derrière, évite Zé Pedro et sert Daniel Bragança. Cette image, qui a donné lieu à un but refusé en raison de l’intervention du VAR, illustre l’esprit et les capacités du Suédois.»

Et ce profil atypique ne rend pas indifférentes de nombreuses formations, notamment en Premier League où Viktor Gyökeres pourrait faire un retour par la grande porte. Selon les informations du Guardian, trois attaquants figurent sur la liste de Chelsea pour cet hiver avec Victor Osimhen (Naples), Ivan Toney (Brentford) et donc Viktor Gyökeres. D’ailleurs, si pour le premier cela semble difficile de le voir partir cet hiver, les deux autres appartiennent à des clubs exigeants financièrement mais vendeurs. Outre les Blues, un autre club londonien est sur le rang et s’appelle Arsenal selon le Mirror. Les Gunners qui ont aussi ciblé Ivan Toney vont s’offrir un sacré bras de fer avec Chelsea sur ce mercato hivernal. Conscient de l’attrait de son joueur en Premier League, le Sporting CP est relativement serein, car s’il doit partir, Viktor Gyökeres rapportera un joli chèque. «Gyökeres a une clause libératoire à 100 millions d’euros, il ne partirait en janvier que s’ils payent cette somme» a notamment déclaré le coach des Lisboètes Ruben Amorim en conférence de presse. L’international suédois (19 capes, 5 buts) se présente déjà comme un des futurs animateurs du mercato hivernal …