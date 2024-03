Thomas Tuchel prépare un incroyable retour à Chelsea

Il y a deux semaines, Thomas Tuchel et le Bayern Munich ont acté leur séparation à l’issue de la saison à 2023-24. Toutefois, certains évoquaient la possibilité que le coach allemand soit remercié en cas de non qualification en 1/4 de finale de l’UEFA Champions League. La rencontre face à la Lazio hier soir était donc très importante pour TT, qui veut finir sur une bonne note avec les pensionnaires de l’Allianz Arena. Une victoire en C1 serait aussi une belle ligne de plus à inscrire à son palmarès et à son Curriculum Vitae.

Libre en fin de saison, le technicien de 50 ans possède encore une belle côte, bien qu’il reste sur un échec en Bavière. D’ailleurs, même si la possibilité de prendre une année sabbatique existe, son entourage a confié à Bild qu’il rejoindra une nouvelle équipe si un bon projet s’offre à lui. Cela pourrait être le FC Barcelone, qui s’est mis en quête du successeur de Xavi. Mais d’après le média allemand, Tuchel est moyennement emballé. La langue (même s’il a pris quelques cours d’espagnol, ndlr), la mentalité du club et les divers problèmes financiers des Culés sont des points négatifs à ses yeux.

TT est ouvert à un retour à Chelsea

Bild explique que rejoindre le banc catalan est tout au plus une option pour TT. L’ancien entraîneur du PSG a un autre objectif en tête. En effet, il veut revenir en Premier League. Initialement, il avait dans l’idée de poser ses valises à Manchester United, où un nouveau projet intéressant se met en place. Mais la publication allemande explique qu’il est assez pessimiste puisqu’il estime qu’Erik ten Hag va rester en poste. Pour cette raison, il a établi une nouvelle priorité. Et celle-ci a de quoi surprendre. En effet, Tuchel surveille de près ce qu’il se passe à Chelsea, où Mauricio Pochettino est critiqué de toutes parts.

Remercié comme un malpropre, TT n’est visiblement pas rancunier. Il n’est pas fermé à l’idée de revenir auprès de Todd Boehly, qui a visiblement compris que son club se portait mieux avec Tuchel sur son banc. Cette piste a donc du poids à ses yeux, lui qui présente l’avantage de bien connaître la maison londonienne. En revanche, TT a déjà mis deux options de côté, à savoir prendre les commandes d’une sélection et rejoindre un club saoudien. Il veut travailler avec ses adjoints au quotidien dans un club et n’est pas intéressé par l’argent. Il veut entraîner une équipe de haut niveau et y imposer son style. Ce qu’il n’a pas réussi à faire à Munich.