Wanda Nara hospitalisée pour une possible leucémie !

Si le couple Icardi-Nara ne cesse de faire parler de lui pour des histoires extrasportives, cette fois-ci, il semblerait que ce soit plus sérieux. En effet, d’après Radio Mitre, l’ancienne agente de 36 ans passe des examens complémentaires à Buenos Aires après avoir été hospitalisée pour une leucémie potentielle. Une terrible nouvelle que confirme le journaliste Jorge Lanata : «Elle avait la rate très enflée et ils vont faire une ponction de moelle osseuse pour finir de diagnostiquer ce qui est déjà public mais secret». Pour le média Todo Noticias, la piste d’une leucémie est privilégiée : «la leucémie fait partie des possibilités, mais nous savons qu’il y a des cas de cette maladie qui ont une très grande chance de guérison.»

«Dans la palette de diagnostics que les médecins tentent de corroborer, il y a un cas possible de leucémie, mais il manque deux études complémentaires», fait comprendre le journaliste Guillermo Lobo, repris par Olé. Ce qui est sûr, c’est que Wanda Nara va devoir traverser une période d’hospitalisation compliquée, alors que son père regrette d’avoir appris la nouvelle à travers les médias. «Personne ne nous a appelés pour nous dire quoi que ce soit. Quelqu’un de mon entourage aurait pu me dire que ma fille était hospitalisée, mais non, nous l’avons vu à la télévision», a-t-il déclaré sur le plateau d’El Trece. Une étape en plus à devoir surmonter pour couple Icardi-Nara, qui s’est reformé l’hiver dernier malgré de nombreuses tensions.

