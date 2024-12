FC Barcelone : l’énorme annonce de l’agent de Dani Olmo sur son avenir

Après le rejet de la demande de mesures conservatoires par le Tribunal de Commerce de Barcelone vendredi dernier, le 47e Tribunal de Première Instance a également refusé, ce mardi, d’autoriser l’enregistrement de Dani Olmo pour la suite de la saison. Pau Víctor, confronté à une situation similaire, reste lui aussi non enregistré. Cette décision complique fortement la position du Barça, qui espérait une solution avant le 31 décembre, date à laquelle Olmo ne sera plus éligible pour jouer en Liga, et par extension en Ligue des Champions, selon les règles de l’UEFA.

Pour le club catalan, le temps presse. En l’absence de revenus jugés suffisants par LaLiga, la seule issue envisageable pourrait être de garantir personnellement les fonds nécessaires, une stratégie déjà employée pour Jules Koundé, Joao Félix ou Joao Cancelo. Sans cela, Barcelone risque de perdre Dani Olmo. L’une des options sur la table pour la suite, serait que joueur puisse rompre unilatéralement son contrat, et rejoindre un autre club tout en exigeant le paiement intégral de son salaire. Par ailleurs, Barcelone devrait encore honorer les versements dus au RB Leipzig, qui a cédé Olmo pour plus de 60 millions d’euros à l’été 2023.

Olmo bien parti pour rester en Catalogne

Cette situation attire l’attention des clubs européens. Une clause spécifique dans le contrat d’Olmo permettrait à l’international espagnol de quitter librement le Barça s’il n’est pas enregistré avant le 1er janvier 2025. Manchester City, intéressé par Olmo depuis des mois, avait déjà tenté de le recruter avant son transfert au Barça. Quant à Manchester United, une partie de sa direction voit en Olmo une opportunité exceptionnelle sur le marché, pouvant enrichir l’effectif des Red Devils à moindre coût.

En dépit des rumeurs, Dani Olmo aurait décidé, selon son agent Andy Bara, de rester à Barcelone, malgré l’impossibilité actuelle de jouer en Liga. «Je peux annoncer que la décision prise par Dani est de rester à Barcelone. Nous n’envisageons aucune autre option ou club, Dani Olmo veut jouer pour le Barça et son désir est très clair», a-t-il expliqué au journaliste Fabrizio Romano sur le site GiveMeSport. Pendant ce temps, le Barça ne reste pas en reste et multiplie les initiatives pour générer des fonds, comme «la vente de sièges VIP dans son nouveau stade», afin d’obtenir l’approbation de la Liga. Affaire à suivre.