Terrible nouvelle pour le Barça dans le dossier Olmo

Nouveau revers judiciaire pour le Barça dans l’affaire Dani Olmo. Après que le Tribunal de Commerce de Barcelone a rejeté, vendredi dernier, la demande de mesures conservatoires pour permettre l’enregistrement d’Olmo, un autre juge a de nouveau refusé, ce mardi 30 décembre, d’accorder cette possibilité. Le 47e Tribunal de Première Instance de Barcelone a, en effet, également refusé les mesures conservatoires demandées pour enregistrer le joueur en Championnat. Pau Víctor, dans la même situation qu’Olmo, ne peut pas être enregistré lui aussi.

Le quotidien espagnol Mundo Deportivo, note ainsi qu’il «s’agissait de la dernière voie légale que le Barça pouvait utiliser pour tenter d’enregistrer le contrat du meneur de jeu afin qu’il puisse jouer dans la dernière ligne droite de la saison. Sans la voie judiciaire, le club n’a plus qu’à demander à LaLiga de valider toute la documentation pour la vente des places VIP du futur Spotify Camp Nou». De son côté, AS précise donc que «le club n’a plus que 24 heures pour activer le levier de l’engagement d’Olmo en vendant les loges VIP du futur Camp Nou Spotify à un fonds d’investissement du Moyen-Orient pour 100 à 120 millions d’euros sur les 20 prochaines années. Une opération qui permet à l’équipe d’assainir une nouvelle fois ses finances.»

Quel avenir pour Dani Olmo ?

L’objectif du FC Barcelone était de parvenir à une solution avant le 31 décembre, date à laquelle Dani Olmo ne sera plus autorisé à jouer en Liga. Et par conséquent également en Ligue des Champions puisque le règlement de l’UEFA assure qu’un joueur doit être enregistré dans la ligue où évolue son club pour participer à la compétition européenne. Si LaLiga estime que les revenus générés ne sont pas suffisants, la seule solution viable pourrait être de proposer une garantie personnelle, à l’instar de ce qui a été fait pour Koundé, João Félix ou Cancelo.

Dans le cas contraire, le Barça risquerait de perdre Olmo, qui pourrait décider de rompre unilatéralement son contrat et rejoindre l’équipe de son choix, tout en exigeant le paiement intégral de son contrat par Barcelone. Le club catalan devrait alors continuer à verser l’indemnité de transfert à Leipzig. Pour rappel, plusieurs écuries sont prêtes à bondir sur le champion d’Europe espagnol…