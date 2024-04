Benfica-OM : les supporters marseillais font trembler le Portugal

Le 15 mars dernier, tout le monde ou presque à Marseille se réjouissait après le tirage au sort des 1/4 de finale de l’UEFA Europa League. Après avoir passé l’obstacle Villarreal, les pensionnaires de l’Orange Vélodrome étaient plutôt satisfaits d’affronter Benfica au cours d’une double confrontation prometteuse. Surtout que les relations entre les deux écuries étaient plutôt cordiales. En effet, les Portugais et les Français n’avaient pas hésité à faire front commun face à l’UEFA concernant la présence des supporters des uns et des autres en tribunes. Ils avaient donc envoyé une lettre commune à l’instance dirigeante du football européen le 7 avril dernier.

La tension est palpable

«L’Olympique de Marseille et le SL Benfica lancent un appel aux autorités des deux pays afin que les quarts de finale de l’UEFA Europa League soient joués en présence des supporters des deux clubs, à la fois lors du match aller, le jeudi 11 avril, à l’Estádio do Sport Lisboa e Benfica, et lors du match retour, le 18 avril, à l’Orange Vélodrome. En relation avec l’UEFA et les autorités, les deux clubs travaillent en étroite collaboration pour remplir tous les critères et garantir les standards d’organisation les plus élevés en matière de sécurité», pouvait-on lire. Mais quelques jours plus tard, l’unité affichée a volé en éclats.

La Préfecture de police des Bouches-du-Rhône a dégainé la première mardi en interdisant l’accès à l’Orange Vélodrome et aux alentours du stade à tous les supporters des Aigles. Ils devaient initialement être 3500 à Marseille la semaine prochaine. Peu de temps après, le club basé à Lisbonne a également fait volte-face et a décidé de ne pas autoriser les fans de l’OM à se rendre dans son stade afin d’éviter des débordements. Sauf que cette annonce n’a pas été du goût des supporters marseillais, d’autant que certains étaient déjà sur place ou avaient payé leur voyage et leur billet pour assister au choc de C3. Malgré cette interdiction, plusieurs fans ont décidé de rester ou de se rendre dans la capitale portugaise coûte que coûte.

Benfica est intransigeant

C’est le cas des South Winners, qui seront bien sur place. De son côté, l’OM a indiqué vouloir trouver une issue favorable. Mais Pablo Longoria a indiqué qu’il boycottera le match en signe de solidarité pour les fans si la situation n’évolue pas. Où en est-on à présent ? Ce jeudi, RMC Sport explique que des discussions sont en cours entre l’UEFA et le ministère de l’Intérieur français, qui a la main et peut revenir sur sa décision concernant l’interdiction de supporters de Benfica au match retour. De son côté, la presse portugaise évoque de nouveau les tensions entourant cette rencontre. A Bola a écrit : «les dernières heures ont été assez controversées avec la décision des supporters français de se rendre quand même au Portugal, dans l’espoir de pouvoir entrer à Luz. Une affaire qui a suscité quelques inquiétudes parmi les autorités et qui rend le match "à haut risque".»

De son côté, O Jogo a titré : "les Aigles gardent les portes fermées", avant d’ajouter : «le président marseillais menace de boycotter le match. Les fans voyagent de la même manière malgré l’interdiction (…) L’interdiction de la présence des supporters visiteurs aux deux matches de Ligue Europa entre Benfica et Marseille reste un sujet brûlant et promet également de faire du bruit, et l’UEFA tente, jusqu’à la dernière minute, de s’entendre entre les parties, dans une mission dans laquelle elle ne devrait pas réussir (…) Rui Costa et Pablo Longoria ont été en contact constant, l’UEFA essaie de résoudre le problème, mais les Aigles ne cèdent pas. Ils le feront seulement avec des garanties formelles d’autorisation d’avoir des supporters de Benfica au Vélodrome.»

167 supporters marseillais sont assurés d’être en tribunes

O Jogo ajoute : «si l’intention de Benfica était d’éviter la confusion à Lisbonne en interdisant la venue des supporters français, cela pourrait ne pas réussir puisque les supporters marseillais ont fait appel hier aux personnes qui allaient se rendre dans la capitale portugaise pour continuer à voyager et soutenir l’équipe à Lisbonne (…) Lors de l’entraînement de l’équipe à Luz hier, Longoria a déclaré qu’il travaillait en étroite collaboration avec le président des Aigles, Rui Costa, avec qui il a parlé régulièrement ces derniers jours, pour tenter de s’entendre à temps, même s’il pense qu’il sera difficile de résoudre l’impasse. Benfica ne cède pas à la pression opposée et n’autorisera les supporters à entrer que s’ils ont des garanties formelles que la même chose se produira au stade Vélodrome.»

Malgré tout, une poignée de fans pourra accéder au stade précise O Jogo. «Les billets vendus aux supporters du club français resteront annulés, à l’exception des 167 livrés par Marseille aux invités, qui seront installés dans la Tribune centrale et qui, parce qu’ils sont de catégorie A, sont obligatoires.» A Bola confirme et indique que seuls «les Français détenteurs de billets de catégorie A seront à Luz, en tribune centrale, pour respecter les règles de l’UEFA.» Le média rappelle que Benfica se montrera intransigeant. D’ailleurs, toute cette affaire est prise très au sérieux par les autorités au Portugal. Lors de la réunion de préparation sécuritaire concernant le match, il n’y a pas eu d’avancée et la situation était toujours la même.

Le Portugal est très inquiet

Malgré tout, A Bola explique que la Police de Sécurité Publique (PSP) s’est préparée à tous les scénarios, que les supporters de l’OM entrent ou pas dans l’enceinte sportive. La presse portugaise évoque une réelle crainte de débordement. Et les déclarations des fans de l’OM ne les rassurent pas. A Bola relaye des propos de supporters interrogés par France 3 hier. Membre d’une section des Dodger’s (OM Centre" basée à Orléans), Grégory a confié : «on y va dans l’espoir que les choses bougent. On a engagé des frais dans la location du véhicule et des places (…) On ira au stade quoi qu’il arrive. On ne va pas se mentir, ça va jouer des coudes… Si on doit escalader des grilles, on le fera.»

Un autre a, lui, confié : «on a pris des jours de congés, dépensé des centaines d’euros. C’est notre passion. Allons-y pour montrer que nous ne nous plions pas à leurs règles.» Au Portugal, ces menaces sont prises au sérieux et inquiètent. «Les supporters marseillais veulent envahir la Luz», écrit A Bola. Si aucune issue favorable n’est trouvée d’ici ce soir, ce qui est la tendance à l’heure actuelle selon les derniers échos venus de la presse lusitanienne, l’avant-match et le match risquent d’être particulièrement tendus pour l’OM et Benfica, qui jouent deux rencontres ce jeudi soir.