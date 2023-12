Lorient : 400 kg de poissons pourris laissés devant le centre

https://www.mu95.net/compte-rendu-déplacement

Compte rendu | 1995

Dernier match de l’ ann é e 2023, et d é placement interdit en terre grisaille. Suite à la nouvelle d é faite honteuse (et le terme est gentil) de notre é quipe, une action est organis é e devant Kerlir apr è s le match par une 20aine de membres. 400 kilos de poisson seront d é pos é s devant le portail, accompagn é d’ un message : «BIEN POURRI, COMME VOUS» Que les personnes non concern é es, et qui ne respectent pas l’ institution FC Lorient se cassent tr è s loin de notre club ! C’ est le plus faible