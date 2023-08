Islam Slimani sur le point de rejoindre le Brésil

Au crépuscule d’une carrière riche et passionnante, Islam Slimani est toujours là. Sans contrat depuis la fin de son expérience de six mois à Anderlecht, le buteur algérien de 35 ans est à la recherche d’un nouveau challenge depuis le début de l’été. Et l’attente devrait se terminer dans les prochains jours car l’ancien Monégasque et Lyonnais serait en négociations avancées avec Coritiba.

Selon les informations de Globo Esporte, le modeste club brésilien s’attendrait même à la signature d’un précontrat avec le natif d’Alger dans les prochains jours. Au Brésil, son arrivée est considéré comme l’une des arrivées les plus prestigieuses de l’histoire du club. Après Dimitri Payet, voilà un autre ancien de Ligue 1 qui devrait ainsi céder aux sirènes auriverdes.