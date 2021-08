Mercato en direct : le jour le plus long

Âgé de 18 ans, le jeune Ilaix Moriba va quitter le FC Barcelone. Après avoir refusé de prolonger son contrat, le défenseur va être transféré au RB Leipzig. La formation allemande va débourser 15 M€. Sky Sport Allemagne indique que le joueur se rend actuellement à sa visite médicale avant de parapher un contrat jusqu'en 2026.

