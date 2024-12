MU : Jim Ratcliffe démonte son propre club

Co-propriétaire de Manchester United depuis le 24 décembre 2023, Jim Ratcliffe n’a pas encore réussi à replacer les Red Devils parmi les meilleures équipes européennes. Dans une interview musclée avec le magazine United We Stand, l’homme d’affaires britannique a donné son verdict sur l’état du club et s’est montré très critique.

Le club est à la dérive depuis une longue période, une décennie environ. Manchester United est devenu médiocre. Ce n’est pas une équipe d’élite et c’est censé être l’un des meilleurs clubs de football du monde. C’est ce que c’était sous Sir Alex Ferguson. Il y a des changements majeurs à venir pour atteindre le statut d’élite. Mais il y a déjà eu d’énormes changements dans ce club, a-t-il lâché, en pointant du doigt le recrutement et son staff : «on ne peut pas se contenter d’appuyer sur un interrupteur et de régler le recrutement. Tout est une question de personnes et nous devons trouver les bonnes personnes».