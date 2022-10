PSG : Samir Nasri juge le cas Mbappé

Présent sur le plateau du Canal Champions Club, l'ancien Marseillais Samir Nasri a été interrogé sur le cas Kylian Mbappé, dont les envies de départ du PSG quelques mois après sa prolongation ont été divulguées hier. Et il a livré une analyse intéressante.

« Le joueur est fantastique. C'est pour moi, dans le futur, le meilleur joueur du monde, il a toutes les qualités pour. Il est dans trop d'histoires : les droits d'image de l'équipe de France, le penaltygate, hier ça, avant ça un an pour faire son choix entre le PSG et le Real Madrid, où il a laissé tout le monde en haleine... Quand ton nom sort trop, les gens commencent à se lasser de toi. Il a tellement de talent... Dès qu'il y a une rumeur sur lui, il devrait la démentir si ce n'est pas vrai et jouer au foot. Et tout le monde va recommencer à l'aimer. »