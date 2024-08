Le PSG laisse Cher Ndour filer en prêt à Besiktas

Le PSG peaufine son dégraissage, notamment au milieu de terrain où la venue de Joao Felix ou encore le retour de prêt d’Ayman Kari à Lorient, ont encore un peu plus obscurci l’avenir de Cher Ndour au club. Le Portugais est cette fois envoyé en prêt sans option d’achat du côté de Besiktas, comme nous l’avions affirmé.

L’an passé, le joueur de 20 ans avait été prêté six mois à Braga. Arrivé il y a un an, libre de tout contrat en provenance de Benfica, Ndour n’a jamais réussi à s’imposer dans la rotation de l’effectif de Luis Enrique. Au PSG, il n’a connu que 4 apparitions pour un but inscrit.