Liverpool offre un contrat historique à Virgil van Dijk

Arrivé en janvier 2018 en provenance de Southampton, Virgil van Dijk (28 ans) s'est rapidement imposé comme l'un des éléments clés du Liverpool de Jürgen Klopp. Le Néerlandais, élu joueur UEFA de l'année 2019 devant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, épate par son calme à la relance, sa qualité d'anticipation et sa maîtrise dans les duels.

Les Reds sont bien conscients de tenir en l'international oranje (33 sélections, 4 buts) l'un des tous meilleurs défenseurs centraux à l'heure actuelle sur la planète football (81 matches de Premier League avec Liverpool, 8 réalisations). Alors, pas question de prendre le moindre risque de le perdre.

Le plus gros contrat de l'histoire du club

C'est pourquoi les pensionnaires d'Anfield ont beaucoup misé sur sa prolongation de contrat. La signature de ce nouveau bail semble d'ailleurs actée à en croire les informations du Sun, qui en dévoile même la teneur. Ainsi, le natif de Breda rempilera jusqu'en juin 2025 avec un salaire d'environ 245 000€ par semaine, soit 12,7 M€ par an.

Il s'agit purement et simplement du plus gros contrat jamais offert à un joueur par les Scousers. Il deviendrait l'élément le mieux payé du vestiaire devant Mohamed Salah (222 500€ par semaine). Une manière de récompenser ses performances, mais aussi d'éloigner le Paris SG qui, selon le Sun, était disposé à lui offrir la succession de Thiago Silva. Quand on aime, on ne compte pas...