Sparta Prague-AS Monaco : l'UEFA ouvre une procédure disciplinaire après les cris racistes

Mardi soir, sur la pelouse du Sparta Prague, l'AS Monaco s'est imposée sur le score de 2-0 lors de son match aller du troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. Mais cette rencontre a été marquée par des cris racistes à l'encontre d'Aurélien Tchouaméni, premier buteur à la 37e minute.

La suite après cette publicité

Et deux jours après cette partie, l'UEFA a publié un communiqué pour annoncer l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre du club tchèque pour «comportement discriminatoire», «messages offensants et provocateurs» et enfin «jets d'objets». Une décision sera prise prochainement.