Real Madrid : le cas Arda Güler provoque déjà une crise en interne

Arrivé cet été en provenance du Fenerbahçe contre une vingtaine de millions d’euros, le milieu offensif turc Arda Güler (18 ans) n’a pas encore disputé la moindre minute de jeu sous le maillot du Real Madrid, alternant les passages entre les terrains d’entraînement et l’infirmerie en raison d’une situation physique fragile. Un coup dur pour Carlo Ancelotti, qui avait pourtant annoncé son retour lors des rencontres contre le Rayo Vallecano (0-0), puis contre Braga, en Ligue des Champions.

La suite après cette publicité

«Malheureusement, cela s’est produit avant le match contre Braga (3-0). Cela le gêne encore, ce n’est pas grave… évidemment, il est déprimé parce qu’il veut jouer. C’est un recul, mais ce n’est pas une rechute. Nous avons toute la trêve pour qu’il revienne le mieux possible», avait expliqué l’entraîneur merengue à propos de sa pépite, qui souffrirait d’une déchirure au quadriceps droit et devrait être absent environ un mois selon les médias espagnols.

À lire

Real Madrid : le retour au top de Rodrygo ravit tout le monde

Beaucoup de blessures ont agacé en interne

Et après les nombreux pépins de santé connus par l’effectif de Carlo Ancelotti, la Casa Blanca a pris une décision radicale au sein de son staff, comme l’explique Marca dans ses colonnes ce dimanche. En effet, selon les dernières informations du quotidien espagnol, l’actuel deuxième de la Liga a décidé de se séparer de son médecin-chef, le Dr Niko Mehic.

La suite après cette publicité

Arrivé il y a six ans au sein du club de la capitale espagnole, il a été un proche du président, Florentino Perez, mais également des joueurs croates passés par l’équipe première (Modric, Kovacic). Néanmoins, les gestions des dernières blessures de Thibaut Courtois et Eder Militao - ligaments croisés en début de saison - ou encore d’Alaba, Mendy, Benzema et Ceballos, n’ont pas été comprises en interne. La rechute récente d’Arda Güler aurait donc été la blessure de trop.