Pelé voit Mbappé comme son héritier !

Ces dernières semaines, Kylian Mbappé retrouve le sourire. Après son triplé face au FC Barcelone en Ligue des Champions, l’attaquant du Paris Saint-Germain a inscrit un doublé face à Dijon en championnat, ce qui fait grimper son compteur buts à 23 unités cette saison, sans compter ses 9 passes décisives. Le bilan du champion du monde 2018 avec le club de la capitale est stratosphérique depuis son arrivée en 2017. Alors que récemment, Arsène Wenger le comparait à Pelé, aujourd’hui c’est le Roi lui même qui le désigne comme son digne successeur.

«Mbappé peut devenir mon héritier, et je ne dis pas ça comme une blague. Je me revois dans sa capacité à jouer vite. C'est un attaquant qui pense rapidement. Quand le ballon arrive, il sait déjà quoi faire, il a déjà en tête où aller et comment orienter le jeu pour trouver la meilleure solution. Ce sont également des caractéristiques importantes dans le football d'aujourd'hui. Et puis Kylian est rapide aussi en course et en dribble, comme moi», a-t-il raconté à la Gazzetta dello Sport. Mbappé le futur Pelé ? Il est encore bien trop tôt pour le dire, mais la carrière du jeune attaquant de 22 ans commence déjà de très belle manière.