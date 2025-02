Süper Lig : Galatasaray - Adana Demirspor définitivement arrêté après une scène lunaire !

Le match Galatasaray - Adana Demirspor, comptant pour la 23e journée de Süper Lig, a été interrompu avant d’être définitivement arrêté et reporté à une date ultérieure. En effet, les joueurs d’Adana Demirspor ont quitté le terrain à la 33ème minute du match et sont directement rentrés aux vestiaires. Après cet incident, les joueurs de Galatasaray sont restés sur le terrain et les remplaçants ont effectué une courte séance d’entraînement. Et la raison est assez folklorique. L’arbitre du match Oğuzhan Çakır a décidé de siffler pénalty pour une faute de Semih Güler sur Dries Mertens. La nouvelle recrue Alvaro Morata a transformé sa tentative et a ainsi donné l’avantage aux Stambouliotes à la 11ème minute.

Pour protester contre cette décision arbitrale, les joueurs d’Adana Demirspor ont regagné les vestiaires sur les instructions de l’entraîneur Mustafa Alper Avcı quelques instants plus tard. Il a été appris que les dirigeants de Galatasaray et d’Adana Demirspor, des responsables de la fédération et des arbitres ont été en réunion avant de prendre leur décision. Environ 25 minutes plus tard, l’arbitre du match, Oğuzhan Çakır, a annoncé dans les haut-parleurs du stade que le match avait été abandonné. La Fédération turque de football (TFF) prendra une décision concernant le match dans les prochains jours. Cet épisode complètement fou s’inscrit dans un contexte particulier, après plusieurs attaques frontales de José Mourinho, entraîneur du Fenerbahçe, contre les arbitres turcs et une vague de communiqués interposés des grands clubs turcs, s’accusant de tous les maux à tour de rôles.