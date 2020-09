Barça : Riqui Puig a pris sa décision

Poussé au départ par Ronald Koeman, Riqui Puig (21 ans) a visiblement tranché. Selon les informations de TV3, le jeune et talentueux milieu de terrain a décidé de rester et se battre pour sa place. Il l'a même directement fait savoir à sa direction ce lundi, après un entretien avec son père et représentant.

Il n'est pas question de partir, encore moins en prêt, alors que l'Ajax Amsterdam semblait disposée à lui ouvrir les bras. S'il a mal vécu le fait d'être écarté pour la réception d'Elche, l'Ibère s'est repris et a choisi de tout tenter cette saison pour grappiller du temps de jeu avec son club de cœur. Pas sûr que Koeman et la direction apprécient...