Aymeric Laporte justifie son choix de rejoindre l'Espagne

Naturalisé espagnol depuis maintenant plus d'un an, en mai 2021, Aymeric Laporte est notamment revenu, dans un entretien accordé au quotidien Sport à l'occasion de la Coupe du Monde, sur sa décision de représenter la sélection ibérique.

« On l'a même inversé [l'opinion, ndlr] ; au lieu de me dire que je suis français, maintenant je suis encore plus apprécié, on me dit le contraire. À l'époque, j'ai pris la décision de jouer pour l'équipe nationale espagnole. J'ai été convaincu, tant par l'entraîneur que par la philosophie du pays, avec laquelle je me sens en phase. Je me sens beaucoup plus identifié aux Espagnols, et les Espagnols me rendent l'affection que je ressentais pour eux à l'époque, et que je ressens encore aujourd'hui », a ainsi expliqué le défenseur central de 28 ans.