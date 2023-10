OM : Gennaro Gattuso dévoile l’étonnante raison du forfait d’Ounahi

L’OM a rendez-vous avec l’OL ce dimanche au Vélodrome en clôture de cette 10e journée de Ligue 1. Un Olympico auquel ne participera pas Azzedine Ounahi. Déjà en délicatesse avec ses performances depuis le début de la saison, l’international marocain doit déclarer forfait en raison d’un accident domestique. «Il a eu un problème à la maison, une chute. Il s’est fait mal au dos donc on a préféré qu’il se repose par mesure de réserve, informe Gattuso. Je vous le dis parce que je sais que vous êtes à la recherche des nouvelles et donc vous finirez par le savoir et quand je vous parlais d’honnêteté vis-à-vis des journalistes la dernière fois, je parlais de ça aussi.»

Durant cette conférence de presse de veille de match, l’entraîneur italien a aussi donné de bonnes nouvelles. Samuel Gigot et Joaquin Correa sont de nouveau sur pied et seront présents dans le groupe demain soir. «Gigot et Correa sont disponibles. Gigot n’est pas encore à 100 % mais c’est une mentalité de guerrier. Correa ? On a un peu trop suivi ce qu’il nous disait, il aurait dû avoir 4 ou 5 semaines de stop complet. On n’aurait pas dû suivre sa volonté car il voulait reprendre rapidement mais c’est aussi un bon signe, ça veut dire qu’il veut jouer, qu’il est déterminé.»