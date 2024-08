Samuel Gigot file à la Lazio Rome

Le feuilleton se sera étiré jusqu’aux tous derniers instants du mercato. Non désiré par le nouvel entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, Samuel Gigot disposait d’un bon de sortie depuis le début de l’été. Devenu membre du loft des indésirables au mois de juillet, aux côtés de Jordan Veretout ou encore de Chancel M’Bemba, le natif d’Avignon n’aura néanmoins pas manqué de propositions.

La suite après cette publicité

Fin juillet, un accord avait été trouvé entre Marseille et le club turc de Trabzonspor, mais sans l’assentiment du joueur, à qui la décision finale revenait forcément. Rennes, puis Nice, avaient également pris la température mais s’étaient heurtés au refus du joueur. Dans une impasse, Pablo Longoria et Medhi Benatia ont donc dû ratisser large et jouer sur leur réseau en Italie pour trouver un point de chute au défenseur.

À lire

Ismaël Bennacer ne viendra pas à l’OM

Gigot va retrouver Guendouzi

Trois clubs de Serie A, dont le Torino et le Lazio, avaient manifesté leur intérêt ces derniers jours, même si Gigot privilégiait, de son côté, un départ en Arabie saoudite… L’offre n’est jamais venue et c’est donc la Lazio qui a raflé la mise, comme annoncé par le club romain dans un communiqué : «La S.S. Lazio annonce avoir acquis à titre temporaire, avec obligation de rachat lors de la survenance de certaines conditions sportives particulières, le droit à la prestation sportive du footballeur Samuel Gigot de l’Olympique de Marseille. Le défenseur français portera le maillot numéro 2».

La suite après cette publicité

Deux ans après son arrivée à Marseille, où il aura joué 66 matches, le défenseur de 30 ans va donc connaître un nouveau championnat, le quatrième de sa carrière après la Ligue 1, la Jupiler Pro League et la ligue russe. L’OM, de son côté, va récupérer 3 millions d’euros sur le transfert. À noter que Gigot retrouvera Guendouzi à la Lazio.