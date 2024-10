Real Betis : le FC Barcelone se fait un sang d’encre à cause de Vitor Roque

Arrivé au FC Barcelone l’hiver dernier, l’attaquant brésilien Vitor Roque s’est finalement engagé au Real Betis en prêt, jusqu’à la fin de la saison 2024/2025. Débarquée en Europe l’hiver dernier, la pépite de Timóteo, recrutée par le FC Barcelone contre un chèque estimé à 40 millions d’euros, n’a, en effet, jamais eu la chance de s’imposer sous le maillot catalan. Barré par la concurrence, l’ancien joueur de l’Athletico Paranaense a finalement quitté la Catalogne, cet été. Prêté au Real Betis, l’intéressé avait d’ailleurs effectué ses premières minutes lors de la défaite des siens contre le Real Madrid de Kylian Mbappé, auteur d’un doublé ce soir-là. Après le traumatisme vécu à Barcelone qu’il a lui-même décrit dans un entretien aux médias brésiliens, il avait fixé l’objectif de se relancer : «Je pensais que les choses allaient être différentes, tant dans la façon dont j’étais traité et comment je jouais, que dans la façon dont les dirigeants me parlaient. Je suis heureux d’avoir l’opportunité de jouer au Betis et de porter à nouveau le maillot de l’équipe nationale».

Marqué, Vitor Roque n’aura finalement pas laissé un souvenir impérissable aux supporters catalans et espère faire le bonheur de ceux du Real Betis : «Les Catalans et les Andalous ont trouvé un accord concernant le prêt d’une saison, et d’une autre en option. Le FC Barcelone et le Betis ont trouvé un accord concernant le prêt de Vitor Roque jusqu’au 30 juin 2025, avec une saison supplémentaire en option. Le club andalou prendra en charge le salaire du joueur et se réserve un droit d’achat», avait-il écrit dans le communiqué officiel du club catalan publié cet été. Une annonce qui présageait une belle opportunité pour l’ancien joueur de l’Athletico Paranaense. Après avoir ouvert son compteur rapidement contre Leganes, le Brésilien s’est petit à petit enfermer dans un mutisme devant les cages et sa place dans le onze de départ andalou est de plus en plus incertaine. Voilà de quoi inquiéter le FC Barcelone qui espérait voir le jeune joueur brésilien exploser au Real Betis pour renflouer les caisses et récupérer leur investissement.

Une vente en suspens ?

Le FC Barcelone commence à être inquiet pour l’avenir de Vitor Roque et sa vente définitive attendue au Betis. Néanmoins, il est la direction catalane espère que l’attaquant s’acclimatera mieux en Andalousie et surtout que le Real Betis aura la patience de continuer son pari sur le jeune joueur brésilien. Les dernières performances de Vitor Roque ont suscité des doutes chez le Betis et son entraîneur, Manuel Pellegrini, pourrait le mettre sur le banc lors du derby contre le Séville FC, ce qui représenterait un véritable coup dur pour l’attaquant de 19 ans. L’été dernier, Vitor Roque a opté pour la proposition du Betis malgré les offres qu’il avait sur la table de certains autres clubs européens tels que la Lazio. Il était certain de devenir une pièce maîtresse, d’avoir un rôle principal à Séville. Ses débuts étaient loin d’être désastreux avec ce but contre Leganés puis ce fut un silence radio. Ses dernières performances ont été jugées trop faibles et la presse espagnole commence à s’inquiéter.

Après les doutes, place à la réflexion. Selon les informations de SPORT, il y a déjà un débat dans les bureaux du Betis au sujet du pari de Vitor Roque et Manuel Pellegrini pourrait même propulser Cédric Bakambu dans le onze de départ, puisque l’attaquant congolais a finalisé sa récupération et ses problèmes physiques semblent être qu’un mauvais souvenir désormais. L’attaquant brésilien avait besoin de quelques minutes pour prendre le rythme et s’acclimater à la Liga et le Barça espère que son utilisation ne sera pas réduite sur la suite de la saison. Si Vitor Roque ne joue pas au Betis, le joueur pourrait perdre beaucoup de valeur, ce qui génèrerait un énorme problème dans une opération que le Barça commence à voir comme un échec. En Catalogne, ils attendent encore que l’attaquant montre sa meilleure version pour continuer de grandir au Betis avec l’objectif de le vendre pour récupérer de l’argent. Si le club andalou cesse de lui faire confiance, les choses deviendraient très compliquées. Les deux clubs sont en contact permanent et, pour l’instant, le pari reste ferme.