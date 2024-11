Real Madrid : comment Davide Ancelotti est en train de sauver la Casa Blanca

Rien ne va plus au Real Madrid et l’incendie de la Casa Blanca ne se calme pas. Entre la méforme de Kylian Mbappé, le fiasco au Ballon d’Or 2024 et les mauvais résultats qui s’enchaînent, Carlo Ancelotti doit aussi faire face à une hécatombe de blessures. Contre Osasuna le weekend dernier, l’entraîneur italien a appris qu’un nouveau cadre allait connaître une longue période de rééducation. En moins de 20 minutes face au club de Pampelune, le club merengue a en effet perdu trois joueurs sur blessure, à savoir Rodrygo, touché à la cuisse, Éder Militão, au genou et sorti sur civière, et enfin Lucas Vazquez, visiblement blessé à l’adducteur. Le pire était surtout à craindre pour le deuxième, et la mauvaise nouvelle a été confirmée. Peu actif d’ordinaire lors des trêves hivernales, le Real Madrid se retrouve aujourd’hui dans l’impasse : David Alaba est toujours blessé, le jeune Joan Martínez, bluffant pendant la préparation, souffre également d’une rupture des ligaments croisés du genou, alors que Jesus Vallejo, 11 minutes de jeu cette saison, ne semble toujours pas entrer dans les plans d’Ancelotti. Sans oublier que Dani Carvajal a aussi été victime d’une rupture des ligaments croisés.

Malgré ces mauvaises nouvelles, une lumière est venue éclairer ce triste ciel grisâtre. Le jeune Raúl Asencio est entré en jeu et a brillé, de quoi mettre en avant la nécessité de La Fábrica : «Raúl Asencio est un joueur très important pour nous désormais. Nous avons besoin de lui. Un autre central très bon est Jacobo, mais il est blessé. Nous devons remercier Raúl pour son bon travail avec le Castilla. Nous sommes en train d’évaluer Fortea, c’est possible. Il y a de bons défenseurs centraux dans l’équipe de jeunes, comme Jacobo et Joan, mais malheureusement ils sont blessés. Maintenant, Asencio sera avec nous. Je ne pense pas à des signatures parce que nous devons préparer les matchs avec les joueurs que nous avons. Aujourd’hui, Asencio a apporté une bonne contribution. Nous nous en sommes bien sortis l’année dernière et nous allons aussi le faire cette année», a déclaré l’entraîneur italien en conférence de presse après la victoire de son équipe contre Osasuna (4-0) lors de la 13ème journée du championnat. La belle copie d’Asencio a permis à la "Lista Davide" de s’offrir une magnifique publicité. Le fils d’Ancelotti affiche un engagement particulier envers les jeunes pépites du Real Madrid.

La confiance accordée à la "Lista Davide"

Selon les informations de MARCA, l’adjoint de Carlo Ancelotti, son fils Davide, est en train de gagner la confiance de plusieurs personnes de la direction et du staff en période de crise. Depuis quelque temps, Davide Ancelotti insiste sur le fait qu’il existe un groupe de jeunes joueurs formés au Real Madrid qui sont d’ores et déjà prêts à donner un coup de main dans le groupe professionnel, surtout dans cette situation d’urgence avec cette avalanche de blessures de longue durée. Une idée devenue une obsession pour Davide Ancelotti puisque son père Carlo a refusé à maintes reprises cette proposition d’inclure des jeunes dans la rotation. En effet, l’ancien entraîneur du Paris Saint-Germain et de l’AC Milan est plus favorable au respect de la hiérarchie, même si cela implique de faire jouer ses joueurs expérimentés à des positions inhabituelles. Carlo Ancelotti ne veut pas exposer ses jeunes pépites à une trop grande pression dans ces moments délicats de crise, puisque selon lui, les solutions doivent venir des joueurs cadres de l’équipe première qui doivent ainsi prendre leurs responsabilités. Et avec l’explosion de Asencio, c’est tout le système de La Fábrica qui veut en profiter. Toujours d’après le journal espagnol, Davide Ancelotti continue de pousser avec ses propres recommandations.

Depuis le passage d’Asencio en équipe première et la cote grandissante de Jacobo Ramón, le prochain nom qui gagne en force pour rejoindre les plans d’Ancelotti est Loren Aguado. Tout indique que le joueur de La Castilla sera celui choisi pour pallier l’absence de Lucas Vázquez et renforcer le poste d’arrière droit dans les prochaines semaines. Jesús Fortea, qui a été convoqué avec l’équipe des moins de 19 ans, continuera à apparaître avec l’équipe première, mais Davide Ancelotti considère Loren Aguado comme plus discipliné, plus puissant, plus expérimenté et surtout plus polyvalent en défense. Dans le chapitre du défenseur central, l’autre nom qui s’est renforcé ces dernières semaines est celui de Diego Aguado, international des moins de 19 ans et l’un des leaders de la défense centrale. Le défenseur de 17 ans a laissé de très bonnes impressions lors des entraînements auxquels il a participé en équipe première. Un impact très similaire à celui qu’a eu Joan Martínez cet été. Quant au milieu de terrain, les jeunes Chema et Izan Regueira sont déjà très appréciés par Davide Ancelotti et d’autres membres du staff.