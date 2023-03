Le Real Madrid a trouvé le remplaçant de Benzema, les troublantes révélations sur le licenciement de Thomas Tuchel

Le Real a jeté son dévolu

Les dernières déclarations d’Antonio Conte ont embrasé les tabloïds anglais. Le coach italien n’a pas apprécié les mots de Richarlison après la défaite en Ligue des Champions, mais il a souhaité remettre au clair ses propos. Mais au pays de sa Majesté, on a encore détourné certaines déclarations pour faire vendre du papier dans les kiosques. Le mot «merdique» que l’entraîneur de Chelsea a exprimé en conférence de presse, a énormément été mis en avant sur la première page du Daily Mirror et du Daily Star, où on a l’impression que Conte insulte son joueur. Enfin, dans peu de temps, Richarlison risque de ne plus faire partie de son effectif alors qu’il a été recruté cet été. D’après Mundo Deportivo, le buteur brésilien fait partie de la short-list du Real Madrid pour remplacer Karim Benzema dont la place est de plus en plus menacée. Il est une priorité pour les Merengues, à égalité avec Kylian Mbappé. Mais attention, d’après Calcio Mercato, Richarlison est aussi la priorité de la Juventus en cas de départ de Dusan Vlahovic.

Les dessous du licenciement de Tuchel

Depuis son départ de Chelsea, Thomas Tuchel est lié à de nombreux clubs d’envergure, notamment le PSG, le Real Madrid et l’Inter, mais ce que vient de rapporter le Daily Mail va peut-être refroidir quelques prétendants. Un courriel de son ex-femme affirme que d’autres facteurs que le sportif, notamment liés à sa vie personnelle, ont motivé son licenciement. Elle affirme avoir été informée que les stars de Chelsea ne respectaient plus Tuchel et que des «raisons extérieures au terrain», non divulguées, ont été invoquées pour justifier son départ. Selon Bild, les détails de ces raisons auraient été inclus dans un courriel et Tuchel voulait utiliser une injonction temporaire pour empêcher son ex-femme de les révéler. La vie privée de Tuchel était devenue un sujet de conversation dans le vestiaire et avait affecté la façon dont il était perçu par ses joueurs.

Franc Kessié s’est livré

Franc Kessié a accordé une interview exclusive aux journaux catalans Sport et Mundo Deportivo. Il se confie sur sa vie à Barcelone et sur ses rêves de carrière. Sans surprise, il assure vouloir rester en Catalogne malgré les rumeurs l’envoyant de nouveau en Italie cet été. Il est catégorique, voilà ses mots : « lorsque vous entendez votre nom dans un autre pays, cela signifie que vous y avez tout montré. C’est la première chose que vous devez voir, que vous avez bien fait là-bas. C’est pour ça que je suis content parce que beaucoup d’équipes me voulaient là-bas, mais ici j’ai signé un contrat de quatre ans et je suis un joueur du Barça, je ne suis ici que depuis une saison et je me vois ici pour de nombreuses années». Le milieu de terrain révèle aussi que Xavi a été l’homme clé de son transfert l’été dernier, surtout grâce à un appel. «Un immense joueur qui vous appelle pour essayer de vous convaincre de rejoindre son projet. J’ai à peine eu besoin de temps pour réfléchir, la décision était plus que prise», explique-t-il.