AC Milan : Clinton Nsiala quasiment aux Glasgow Rangers !

Pilier de l’équipe de Youth League de l’AC Milan, Clinton Nsiala (9 matches sur 9 joués), buteur face au PSG en phase de poules, a impressionné avec l’équipe U19 du club lombard qui a perdu en finale de la compétition face à l’Olympiacos. Des performances qui ont attiré l’oeil de nombreux clubs européens séduits par le profil du joueur, son statut d’agent libre et aussi sa marge de progression. Formé au FC Nantes, l’ancien international U16 tricolore avait été détecté par l’AC Milan qui l’avait intégré rapidement à sa Primavera. Longtemps considéré comme un grand espoir du club italien, il était aux portes de l’équipe première même s’il a dû se contenter de disputer l’intégralité de la saison avec la Primavera (30 matches - 3 buts et 2 passes décisives).

Mais à 20 ans et malgré une prolongation de contrat proposée par l’AC Milan, le natif de Rennes a décidé de quitter la Lombardie à l’issue de son contrat prévu le 30 juin. Plusieurs clubs sont sur les rangs. Selon nos informations, Monza, Empoli, Hambourg et Stuttgart ont noué quelques contacts avec l’entourage du solide défenseur central (1m89 - 80 kg) mais sans doute trop tard puisque les Glasgow Rangers, qui ont supervisé le joueur à de nombreuses reprises, ont clairement une longueur d’avance sur le dossier et sont sur le point de boucler l’opération comme nous l’a indiqué une source écossaise. Le gaucher est séduit par le projet sportif proposé par l’emblématique club de Glasgow, à savoir une garantie de temps de jeu afin de poursuivre son apprentissage du très haut niveau, la perspective d’évoluer dans un grand club européen qui joue le titre chaque saison et qui est en lice pour disputer la prochaine Ligue des Champions. Autant d’atouts qui font clairement pencher la balance vers les Rangers.