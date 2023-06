Serie A : la Lazio assurée de terminer deuxième, la Cremonese sauve l’honneur

L’ultime journée de Serie A s’entamait ce samedi avec trois rencontres sans véritables enjeux. Après la victoire de l’Inter Milan face au Torino plus tôt dans l’après-midi (0-1), la Lazio Rome a elle aussi dominé Empoli (0-2). Une victoire obtenue grâce à des buts d’Alessio Romagnoli (48e) et de Luis Alberto (90+2e), permettant ainsi aux Biancocelesti de terminer la saison à la 2e position, leur meilleur classement depuis leur titre de champion d’Italie décroché en 2000.

Dans l’autre rencontre de la soirée, la Cremonese s’est également imposée face à la Salernitana (2-0). Déjà assuré d’être relégué et de terminer 19e de Serie A, le club lombard a tout de même défendu son honneur grâce à un but sur penalty de Cristian Buonaiuto (26e) et une réalisation tardive de Frank Tsadjout (88e). Une défaite sans véritable incidence au classement pour la Salernitana, garantie de clôturer son exercice à la 15e position avant la rencontre et de conserver sa place dans l’élite du football italien.

