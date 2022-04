Massimiliano Allegri confirme sa présence sur le banc de la Juventus la saison prochaine

Revenu sur le banc de la Juventus Turin l'été dernier, alors qu'il aurait pu, selon ses dires, signer au Real Madrid, Massimiliano Allegri ne réussit pas une grande saison sur le banc de la Vieille Dame, même si la deuxième partie de l'exercice est bien meilleure. Interrogé sur son avenir en conférence de presse après la qualification de son équipe en finale de la Coupe d'Italie après la victoire face à la Fiorentina, le technicien italien a assuré qu'il serait toujours sur le banc bianconero la saison prochaine : «est-ce que je vais rester l'année prochaine ? Vous me reverrez pour les trois prochaines, s'ils ne me virent pas... »

La suite après cette publicité

Dans des propos relayés par le Corriere dello Sport, le Transalpin, passé également sur le banc de l'AC Milan, nourrissait des regrets sur cette saison, se méfiait de la Viola pour la course à l'Europe et estimait que la Juventus n'était pas à sa place : «le regret est que nous ayons perdu contre l'Inter car cette défaite a décidé du championnat, mais maintenant nous pensons à la course à la Ligue des Champions : calendrier en main, je pense que l'adversaire le plus dangereux est la Fiorentina. J'ai entendu Lapo (Lapo Elkann, petit-fils de Giovanni Agnelli, ndlr) aujourd'hui, c'est l'un des premiers fans de la Juve, sa déception était la nôtre : être hors de la course au Scudetto à quatre jours de la fin, ça ne ressemble pas à la Juve et ça m'énerve, mais il ne faut pas oublier que nous avons eu 16 résultats positifs cette année. Malheureusement, dans le football, on ne peut pas toujours gagner.»