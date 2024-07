Nantes annonce le départ de Rémy Descamps

Ancien joueur du Paris Saint-Germain arrivé à Nantes en 2021, Rémy Descamps a passé trois saisons chez les Canaris dans la peau de la doublure d’Alban Lafont. Libre de tout contrat depuis le 1er juillet, le portier ne prolongera pas avec le FCN qui a confirmé son départ.

«En fin de contrat avec le FC Nantes, Rémy Descamps ne portera plus le maillot jaune et vert avec lequel il remportera la Coupe de France et contribuera à ramener le Club sur la scène européenne», indique le club des bords de l’Erdre dans son communiqué.