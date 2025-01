Bellingham pisté par Leverkusen !

Sensation de la saison en Championship, Jobe Bellingham est un des meilleurs joueurs de 2e division anglaise et porte Sunderland pour en faire un concurrent à un retour en Premier League. De quoi attirer le regard de beaucoup de grosses équipes partout en Europe. Selon The Sun, le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen avaient dépêché des émissaires au Stadium of Lights pour la rencontre entre Sunderland et Derby County ce samedi.

La suite après cette publicité

S’il n’est pas fermé à un départ de Sunderland, le jeune frère de Jude Bellingham préfèrerait finir la saison chez les Black Cats, pour tenter de laisser le club en Premier League. À noter également la présence au stade d’Anthony Barry, adjoint de Thomas Tuchel, venu observer la jeune star de Championship. Sur les radars des Three Lions et des géants de Bundesliga, nul doute que la carrière de Jobe est lancée.