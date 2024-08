Real Madrid : Ancelotti s’est énervé contre Jude Bellingham

Jude Bellingham va se faire taper sur les doigts à son retour à Madrid. Le milieu de terrain anglais a provoqué la fureur de Carlo Ancelotti, après avoir esquivé volontairement l’un de ses appels. « Je me suis mis en colère contre lui parce qu’il ne m’a pas répondu. J’ai dit à Vinicius de l’appeler, lui, et il a répondu tout de suite. Il m’a passé le téléphone et j’ai enfin pu lui parler», s’est amusé l’Italien.

Le Real Madrid est actuellement en stage de pré-saison aux États-Unis et Bellingham fait partie des quelques derniers internationaux madrilènes à être encore en vacances. Comme un certain Kylian Mbappé, ou encore le champion d’Europe, Dani Carvajal, le retour de l’Anglais est espéré pour le 7 juillet à Valdebebas. Une chose est sûre, Jude Bellingham risque de se faire chahuter lors de ses retrouvailles avec Carlo Ancelotti.