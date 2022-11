La punchline de Pep Guardiola contre Zlatan Ibrahimovic

L'entraîneur de Manchester City n'a pas attendu longtemps avant de répondre au géant suédois. L'attaquant du Milan AC de 41 ans s'est exprimé ces derniers jours sur plusieurs sujets et notamment à propos de Pep Guardiola, son entraîneur au Barça, et Erling Haaland, le cyborg norvégien. L'ancien du PSG a chargé le technicien espagnol des Cityzens sur son "égo" qui lui a répondu ironiquement, en marge de la rencontre de ce samedi contre Fulham (16h, 15e journée), en Premier League.

« Il a raison, il a tout à fait raison. Dans ce club, dans cette équipe, mon ego est au-delà de toute autre personne, de chaque joueur.Je n'aime pas quand Erling marque trois buts, et tous les temps forts sont pour lui. Je suis tellement jaloux ! Franchement, trop jaloux ! J'ai dit Erling : "s'il te plaît, plus de buts, sinon les journaux ne parleront plus de moi, et juste de moi." Il a raison, il me connaît parfaitement. Il peut écrire un autre livre. »