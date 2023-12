Manchester United prend une grande décision pour Raphaël Varane

Le cas Raphaël Varane continue de faire couler de l’encre à Manchester United. Accueilli comme une légende à son arrivée, l’ex-international français de 30 ans est passé de titulaire en puissance à quatrième choix dans la hiérarchie des défenseurs centraux sous les ordres d’Erik ten Hag. Et il serait même de plus en plus frustré par cette situation, lui qui reste dans le viseur du Bayern Munich, toujours à la recherche d’un nouveau défenseur central.

La suite après cette publicité

Mais la situation de Varane à MU ne s’arrange pas. Selon les informations du Daily Mail, Manchester United a décidé de ne pas déclencher l’option concernant une prolongation d’un an du contrat de Raphaël Varane, lié avec les Red Devils jusqu’en juin 2024. Le joueur français pourra donc négocier avec le club de son choix en janvier, mais les Red Devils ne veulent pas pour autant se débarrasser de lui et aimeraient renégocier de nouvelles conditions. En effet, Manchester United veut réduire un maximum sa masse salariale pour le mercato à venir.