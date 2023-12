Le Bayern Munich accélère pour Raphaël Varane

Une sacrée remontada. Hier soir, Manchester United s’est imposé 3 à 2 face à Aston Villa, après avoir été mené 2 à 0. Une victoire qui fait du bien aux Red Devils. De retour dans le onze de départ, Raphaël Varane, qui était absent lors de la dernière rencontre car il était malade, n’a pas vraiment brillé. Le Manchester Evening News lui a donné la note de 6 et a ajouté à son sujet :« il n’a pas réussi à prendre le dessus sur l’un ou l’autre des coups de pied arrêtés sur lesquels Villa a marqué.» Même constat pour le Daily Mail, qui aurait aimé voir en lui un leader. Mais cela n’a pas été le cas et Varane a obtenu la note de 5.

La suite après cette publicité

Cela n’arrange pas les affaires du champion du monde 2018, dont l’avenir fait couler beaucoup d’encre ces dernières semaines. En effet, il a vécu un terrible déclassement, lui qui est passé de titulaire en puissance à dernière roue du carrosse sous les ordres d’Erik ten Hag. Le Néerlandais a semblé moins convaincu par l’ancien du Real Madrid, qui a eu un peu plus de temps de jeu ces derniers temps. Malgré tout, cela ne change pas grand-chose à sa situation. Sous contrat jusqu’en 2024, avec une option pour prolonger d’une année supplémentaire, le défenseur de 30 ans commence à en avoir ras-le-bol.

À lire

MU : le soulagement du "sosie" de Rasmus Hojlund après son premier but en Premier League

Deux pistes se sont refroidies

En effet, lundi, L’Equipe a expliqué que Varane ne vit pas très bien sa situation. Il est même de plus en plus frustré. D’autant que son club ne se cache plus vraiment. Récemment, les Mancuniens ont échangé avec des clubs de Saudi Pro League de plusieurs indésirables, dont Casemiro, Jadon Sancho, Anthony Martial et Raphaël Varane. Mais ce dernier n’est pas intéressé par un tel challenge. En revanche, il n’aurait certainement pas dit non à un retour au Real Madrid. Les Merengues cherchent un défenseur central après la blessure de David Alaba.

La suite après cette publicité

Le nom du Français, ancien de la Casa Blanca, a été rapidement cité. Mais El Chiringuito assure qu’il n’est pas dans les plans des Madrilènes. Le clan Varane a également avoué ne pas avoir été approché pour le moment. Alors que le Real Madrid et l’Arabie saoudite représentaient deux portes en or pour le défenseur, elles ne sont pas forcément d’actualité. En revanche, le natif de Lille (15 matches toutes compétitions confondues cette saison, ndlr) conserve toujours une belle cote sur le marché. Son expérience du très haut niveau, son sang-froid et ses nombreuses qualités plaisent encore.

Le Bayern Munich avance ses pions

C’est le cas en Allemagne où le Bayern Munich le suit toujours de près. Fin novembre déjà, Sky Germany parlait du faible des Bavarois pour Varane. En cette fin du mois de décembre, c’est au tour de Sport d’évoquer le sujet. Et à présent, on est au stade de la drague pour le joueur né en 93. Sans Matthijs de Ligt (blessé) et Kim Min-jae qui jouera la Coupe d’Asie avec la Corée du Sud, Thomas Tuchel a besoin d’un défenseur supplémentaire. Le directeur sportif, Christoph Freund , a reconnu qu’un joueur allait arriver. «Nous manquons de joueurs derrière, donc dans les semaines à venir nous avons du travail.»

La suite après cette publicité

Le nom de Clément Lenglet a circulé mais Aston Villa le bloque. Raphaël Varane, qui sera libre dans six mois, est plus abordable et plaît beaucoup à la direction. Manchester United ne s’opposera pas à un départ cet hiver. Si le site spécialisé transfermarkt estime sa valeur à 25 millions d’euros, Sport explique que les pensionnaires d’Old Trafford ouvriront la porte si une offre de 20 millions d’euros arrive sur leur table. Cela peut sembler cher pour un joueur libre en juin prochain. Mais les besoins sont importants à ce poste cet hiver. Dans une situation infernale à Manchester United, Raphaël Varane va peut-être retrouver le sourire cet hiver.