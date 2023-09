PSG : Fabian Ruiz règle ses comptes avec Luis Enrique

La suite après cette publicité

Depuis son arrivée à Paris l’été dernier en provenance de Naples, Fabian Ruiz a été l’une des belles surprises du côté parisien l’an dernier. Capable d’aller au combat grâce à sa puissance physique, le milieu de terrain de 27 ans n’en reste pas moins un joueur technique et qui n’hésite pas à se projeter pour faire parler ses belles dispositions offensives. Grâce à sa belle première année dans la capitale, Ruiz a ainsi pu être rappelé avec l’équipe d’Espagne grâce à l’intronisation de Luis de la Fuente sur le banc de la Roja. Un retour que l’intéressé savoure alors qu’il n’avait pas été appelé par Luis Enrique entre septembre 2021 et décembre 2022 lors du mandat de ce dernier.

Alors que le technicien espagnol est désormais sur le banc du PSG, Fabian Ruiz est revenu avec une pointe d’amertume sur cette période douloureuse avec la presse ibérique : «je ne sais pas pourquoi cela s’est produit. Les entraîneurs prennent des décisions, je les respecte, et la vérité est que je ne pense pas beaucoup à ce qui se passe et je préfère voir le côté positif des choses. C’est une fierté de venir et de représenter mon pays, maintenant je l’ai à nouveau et j’en suis très reconnaissant.» Pour rappel, Fabian Ruiz semble être cantonné à un statut de remplaçant à Paris sous l’égide de Luis Enrique qui ne l’a titularisé qu’à une seule reprise cette saison face à Toulouse le 19 août dernier (1-1).