West Ham prêt à faire saute la banque pour Scott McTominay

Formé à Manchester United et cadre de l’équipe depuis plus de cinq ans, Scott McTominay (26 ans) a vu son influence diminuer la saison dernière. Le milieu défensif écossais a disputé 39 matches (3 buts et 1 offrande) et s’est davantage fait remarquer en tant que doublure. Disposant toujours d’une belle cote, celui qui compte 39 capes (5 buts) avec la Tartan Army pourrait prochainement changer d’air. En effet, selon The Telegraph West Ham serait prêt à proposer 45 millions de livres sterling soit plus de 52 millions d’euros pour recruter le joueur.

Une somme importante même si Erik ten Hag aimerait bien conserver le joueur. S’il ne compte pas sur lui en tant que titulaire, le coach néerlandais apprécie le profil de Scott McTominay dans la rotation et n’accepterait de le voir partir qu’en cas d’une belle offre. West Ham qui a vendu Declan Rice à Arsenal continue de chercher le remplaçant idéal à l’international anglais.

