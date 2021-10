Montpellier : Valère Germain dézingue l'arbitrage

Après la victoire de Montpellier contre Lens dimanche après-midi (1-0), l'attaquant du MHSC Valère Germain a tenu à pousser un coup de gueule contre l'arbitre de la rencontre Florent Batta : « Si vous équipiez d’un micro l’arbitre de ce soir, vous seriez surpris de son arrogance. J’ai essayé de lui parler après 15 minutes dans le match, gentiment. Il ne m'a même pas regardé. Il tourne la tête. Je ne sais pas s’il avait eu une journée difficile… On est des hommes, on peut se parler tranquillement. C’est incroyable son attitude. D’autres arbitres sont comme ça mais lui, c’est la deuxième fois. Vous verrez le jour où il aura un micro. Il se permet de dire des choses et nous évidemment, on ne peut pas réagir car on n’a pas les cartons nous… », a-t-il déclaré sur les antennes de France Bleu Hérault.

La suite après cette publicité

L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a même généralisé l'attitude des arbitres de Ligue 1, qui n'accepteraient plus le dialogue selon lui : « C’est incroyable, on a l’impression d’avoir à faire à des cowboys, on ne peut pas leur parler, complète-t-il encore. Ils nous tournent le dos, ils sont arrogants. Nous joueurs devons peut-être moins agressifs mais que eux fassent des efforts. On dirait des robots, on ne peut pas leur parler, on demande juste des explications de temps en temps. Ils doivent se remettre en question », a-t-il expliqué au micro de la radio locale.