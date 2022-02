Brentford : Christian Eriksen a rejoué

Non, pour les amoureux de football, le 14 février n'est pas forcément synonyme de Saint-Valentin. Coup de bol pour certains ou certaines, pas de Ligue des champions au programme cette année. Mais la belle histoire de la journée se trouve du côté de l'Angleterre, où Christian Eriksen a retrouvé les terrains ce lundi, le jour de son 30ème anniversaire. Et surtout huit mois après son malaise cardiaque à l'Euro 2020. Le milieu offensif, qui a rejoint Brentford cet hiver, a disputé une heure lors de la victoire des Bees contre Southend United (3-2), en amical.

L'international danois (109 capes, 36 buts) s'est déjà distingué puisqu'il a délivré une passe décisive pour Josh Da Silva (triplé). Christian Eriksen, qui porte un pacemaker, pourrait maintenant faire ses grands débuts à l'Emirates Stadium, samedi (16h, 26ème journée de Premier League), contre Arsenal. Et surtout son grand retour, pour le plus grand bonheur de tous les amoureux de ballon rond.

🎉 Happy birthday @ChrisEriksen8



What a present as well with an hour and an assist on his return to action this afternoon 🙌🙌#BrentfordFC pic.twitter.com/HJXj1Zfah7