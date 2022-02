Brentford : les nouvelles confessions de Christian Eriksen

C'était il y a quasiment huit mois jour pour jour. Et pourtant, difficile de ne pas s'en souvenir comme si c'était hier. Le malaise cardiaque de Christian Eriksen, en plein match de l'Euro 2020 entre le Danemark et la Finlande (0-1) avait coupé le souffle de toute la planète football. L'issue de cet incident est heureuse, mais le sort du milieu offensif de 29 ans aurait pu être tout autre. L'histoire est belle car après avoir résilié son contrat avec l'Inter Milan en décembre dernier, l'ancien maître à jouer de Tottenham va retrouver la Premier League puisqu'il s'est engagé en faveur de Brentford cet hiver. Christian Eriksen s'est d'ailleurs exprimé sur le site officiel de sa nouvelle écurie ce mardi.

Un entretien au cours duquel celui qui sera le premier homme du championnat anglais à évoluer avec un pacemaker (ce qui est légal de l'autre côté de la Manche, contrairement en Italie par exemple) est notamment revenu sur les mois difficiles qu'il a traversés après son malaise cardiaque l'été dernier. « Si je pouvais faire le programme avec les tests que le médecin m'a imposé, alors je pourrais lentement me remettre à jouer au football. Tout d'abord, il y avait beaucoup de tests pour voir comment le cœur réagissait à nouveau à l'entraînement physique. C'était difficile. Les trois premiers mois, je n'ai rien fait mais ensuite, les trois ou quatre derniers mois, j'ai suivi le programme de rééducation. C'était difficile de voir des matchs au début parce que vous voulez toujours en faire partie. J'ai même commencé à ne plus suivre les matchs et à me concentrer sur autre chose ou sur la famille », a-t-il dans un premier temps expliqué, le cœur lourd, mais convaincu qu'il rejouerait malgré son problème cardiaque.

Eriksen vise un retour au sommet

« Le défi consistait davantage à surmonter ce qui s'était réellement passé. Vous voulez que tout revienne à la normale. [...] Nous avons la chance de pouvoir reprendre une vie normale à Brentford. Mon objectif est d'être à nouveau vu comme Eriksen, le joueur de classe mondiale. J'ai reçu le feu vert des médecins, que je suis capable d'être Christian, le footballeur. Bien sûr, j'aurai toujours le pacemaker avec moi, et tout le monde aura le souvenir de ce qui s'est passé, mais c'est maintenant le moment de créer de nouveaux souvenirs et de regarder vers l'avenir », a ensuite poursuivi l'international danois (109 capes, 36 buts), plus ambitieux et déterminé que jamais, alors qu'il espère notamment disputer la Coupe du monde 2022 au Qatar cette année.

Pour bien résumer sa situation personnelle, Christian Eriksen a expliqué, comme pour faire passer un message fort à ceux qui se trouveraient dans le même cas de figure que lui, que « même avec un pacemaker, il n'y a pas de limites. Même avec cette condition, il n'y a pas de limites. Vous pouvez courir un marathon, nager en plongée profonde ou autre, cela dépend simplement du diagnostic et de ce que vous en pensez. » Des paroles puissantes bientôt suivies d'un moment d'émotion particulièrement fort. Le retour d'Eriksen sur le pré pourrait avoir lieu le 12 février prochain, contre Crystal Palace (16 heures, 25ème journée de Premier League). Huit mois après, jour pour jour, donc.