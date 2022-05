C'est l'hécatombe à l'OM !

La suite après cette publicité

L'Olympique de Marseille jouait gros ce dimanche après-midi sur la pelouse de Lorient. Suite à la victoire de Monaco face à Lille (2-1), les hommes de Jorge Sampaoli devaient s'imposer en Bretagne pour reprendre leur deuxième place, synonyme de qualification directe en Ligue des Champions. Mais cette fin de saison a tout d'un piège pour les Phocéens. La raison ? Des pépins physiques qui tombent au plus mauvais moment.

Face aux Merlus, l'OM devait se passer des services de Dimitri Payet (out jusqu'à la fin de la saison), d'Arkadiusz Milik et d'Amine Harit, tous les deux touchés lors du match face à Feyenoord. Comme si cela ne suffisait pas, Cédric Bakambu a rejoint l'infirmerie olympienne après seulement 15 minutes de jeu au Moustoir. Fort heureusement pour les Marseillais, Jorge Sampaoli disposait de Bamba Dieng sur le banc. Entré en jeu, le Sénégalais a su donner l'avantage aux siens (39e), avant que Mattéo Guendouzi fasse le break au retour des vestiaires (48e).

Sampaoli préoccupé

En Bretagne, les ennuis de santé du secteur offensif olympien n'ont donc pas eu d'impact. Et un scénario incroyable s'est produit. A la 53e minute, un autre Phocéen est venu grossir les rangs de l'infirmerie, Duje Caleta-Car. Remplacé par Sead Kolasinac, le Croate a ensuite assisté sur le banc de touche au carton jaune reçu par William Saliba (65e), qui le privera du dernier match de la saison contre Strasbourg, puis à la double sortie sur blessure de Gerson et de Bamba Dieng alors que le Brésilien et le Sénégalais venaient de planter le troisième but marseillais (69e) ! A l'heure où se profilent deux finales pour la deuxième place (contre Rennes et Strasbourg), l'OM peut trembler.

En tout cas, son coach n'est pas serein. «Je suis préoccupé. Ce sont des joueurs qui ont enchainé des matches. Il y a de la fatigue accumulée. On sort aussi d'une rencontre particulièrement intense contre Feyenoord. La blessure la plus grave, c'est apparemment celle de Bakambu. Pour les autres, on ne sait pas encore. On verra leur gravité à notre retour à Marseille. C'est la fin de saison, il y a beaucoup de fatigue et d'usure comme je disais et ça se ressent chez les joueurs. On a peut-être un effectif un peu court, mais on est très content de cette victoire», a-t-il confié en conférence de presse, avant d'ajouter qu'il espère toutefois récupérer Milik et Harit pour le choc face à Rennes.