Manchester City - West Ham : les compositions officielles

La bataille pour le sacre en Premier League fait rage dans le Royaume ! Ce mercredi, Manchester City accueille dans son antre de l’Etihad Stadium West Ham pour le compte d’un match en retard de la 28ème journée de championnat d’Angleterre. Un duel très attendu de l’autre côté de la Manche, même si la dynamique des deux formations n’est pas exactement la même… Et pour cause, les hommes de Pep Guardiola (2e, 76pts) restent sur une série de huit victoires consécutives en championnat et souhaitent reprendre le trône à Arsenal (1er, 78pts), leader provisoire suite à sa victoire face à Chelsea ce mardi (3-1). En face, West Ham (15e, 34pts), pourtant candidat à l’Europe avant le début de cet exercice 2022-2023, traverse une saison pour le moins délicate et enchaîne les résultats en dents de scie. Toujours concernés par la course au maintien, les protégés de David Moyes ont enchainé deux revers consécutifs en PL et seront déterminés à créer l’exploit afin de se relancer.

Cette partie sera à suivre en direct en live commenté sur le site Foot Mercato à partir de 21h00. Pour cette nouvelle sortie en Premier League, Pep Guardiola reste fidèle à sa ligne de conduite avec la mise en place d’un 3-2-4-1 mais avec Stefan Ortega dans les cages. John Stones et Rodri sont alignés devant la défense, tandis que le secteur offensif est composé de Riyad Mahrez, Bernardo Silva, Julian Alvarez et Jack Grealish. Sans grande surprise, Erling Haaland occupera la pointe de l’attaque. Du côté des visiteurs, David Moyes aligne un 5-4-1. Blessé, Kurt Zouma laisse sa place en défense centrale à Thilo Kehrer. La ligne offensive sera quant à elle composée de Jarrod Bowen, Flynn Downes, Lucas Paqueta et Pablo Fornals. Michail Antonio est quant à lui positionné à la pointe de l’attaque.

Les compositions :

Manchester City : Ortega - Walker, Dias, Aké- Stones, Rodri - Mahrez, Silva, Alvarez, Grealish - Haaland.

West Ham : Fabianski - Cresswell, Coufal, Ogbonna, Kehrer, Emerson - Bowen, Downes, Paqueta, Fornals - Antonio.