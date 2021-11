Le patron de la Serie A dézingue le nouveau Newcastle

Le rachat de Newcastle par le Fonds public d'investissement saoudien continue de faire parler, cette fois-ci en Italie. En effet, le président de la Lega Serie A Paolo Dal Pino n'a pas hésité à fustiger le choix des Magpies d'avoir choisi Amanda Staveley, aujourd'hui à la tête du nouveau projet. Pour rappel, la transaction avait été estimée à 305 millions de livres sterling, soit plus de 360 M€. Le dirigeant de 59 ans regrette de ne pas avoir vu ces investisseurs s'engager dans un club italien, citant les deux clubs milanais pour exemples.

«Si cette dame (Amanda Staveley, ndlr) a préféré investir dans Newcastle plutôt que dans l'Inter ou le Milan, nous voyons qu'elle aime les petites voitures et non les Formule 1. (...) Il y a huit propriétaires étrangers qui ont cru en la Serie A et qui pensent qu'il y a un potentiel de croissance. Lorsque vous investissez, vous regardez le potentiel de l'entreprise et du marché dans lequel vous opérez. Je préfère avoir 90 pour cent de quelque chose qui vaudra des milliards dans quelques années plutôt que 100 pour cent de quelque chose qui vaudra moins dans quelques années.»