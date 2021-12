Olivier Echouafni juge la première partie de saison de l’OM

Passé par l’Olympique de Marseille où il a fait ses débuts en professionnel, Olivier Echouafni reste très attaché à l’OM. Ce ne sont pas ses années sur le banc de l’équipe féminine du Paris Saint-Germain qui changeront cela. Aujourd’hui sans club, il a suivi la première partie de saison des Marseillais et pour lui, il reste des choses à améliorer.

«L'OM a trouvé son rythme de croisière après une période difficile due à l'enchaînement des matches avec la coupe d'Europe, qu'ils ont bien géré, malgré la non-qualification. Ils doivent encore s'améliorer pour marquer, aller plus vite dans les transitions offensives. La possession c'est bien, mais il faut trouver d'autres solutions. Avec la vitesse d'Ünder, Lirola, Dieng, ils doivent plus percuter, avec Dimitri Payet à la baguette, qui amène la plus-value dans la justesse technique et la finition. Il faudra tenir physiquement, ce projet de jeu étant exigeant», a-t-il déclaré à La Provence.